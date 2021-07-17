Общество
сегодня, 11:08
В Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли 7 человек
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По данным федерального центра Стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 228 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это очередной суточный рекорд. Скончались – 7 человек. Таким образом, умерших от коронавирусной инфекции в Липецкой области стало 1012 человек.
За минувшие сутки в регионе 166 человек, перенесших коронавирус, выздоровели.
За все время пандемии в Липецкой области переболели COVID-19 36 310 человек, выздоровели 31 986 человек.
За минувшие сутки в регионе 166 человек, перенесших коронавирус, выздоровели.
За все время пандемии в Липецкой области переболели COVID-19 36 310 человек, выздоровели 31 986 человек.
9 1037
Игорь
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