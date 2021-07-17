Общество

сегодня, 11:08

В Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли 7 человек

9 1037
#коронавирус
1
В Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли 7 человек
По данным федерального центра Стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 228 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это очередной суточный рекорд. Скончались – 7 человек. Таким образом, умерших от коронавирусной инфекции в Липецкой области стало 1012 человек.

За минувшие сутки в регионе 166 человек, перенесших коронавирус, выздоровели.  

За все время пандемии в Липецкой области переболели COVID-19 36 310 человек, выздоровели 31 986 человек. 

9 1037
#коронавирус
1

Комментарии (9)

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Игорь

9 минут назад
От "ковида" не умирают. Умирают в больнице, от его лечения. Так что, надо писать: скончались от лечения.
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Гость

14 минут назад
Житель, про хоронить стоя, я слышал тоже..
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Житель

39 минут назад
Стоя надо хоронить
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1

47 минут назад
У каждого кто-то умер в эти годы. Много умерло.
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Липчанин

48 минут назад
Дожимайте до конца, ещё не все медики герои и не все Почётные граждане
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кит

51 минуту назад
Вакциноз, А в Сселках расширяют кладбище
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Наивная

54 минуты назад
Ковидоз, а чем докажете что не ковид?
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Вакциноз

сегодня, 11:26
Мест на кладбище не хватит , если так будут умирать каждый день !!
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Ковидоз

сегодня, 11:19
Чем докажите что от ковид?
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