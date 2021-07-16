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Мужчина и женщина погибли во время пожара в Добровском районе
Утром 15 июля на улице Советской в селе Трубетчино Добровского района сгорел частный дом. В здании пожарные нашли трупы 56-летнего мужчину и 70-летней женщины.
В это же утро произошёл пожар в неэксплуатируемом здании на улице Титова в селе Ленино Липецкого района. Огонь уничтожил мусор на площади 100 квадратных метров.
А в Усманком районе на дороге «Дмитриевка – Высокополье» горел «КамАЗ»: огнем повреждены моторный отсек, кабина и передние колеса автомобиля. Пострадавших нет.
Вечером 15 июля в Липецке у дома №13 по улица Газина загореолись сараи.
- В результате пожара повреждены три постройки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Виталик