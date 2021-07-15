Происшествия

сегодня, 18:03

В Усманском районе горел «КамАЗ»

4 659
#пожар #автомобиль
В Усманском районе горел «КамАЗ»

Сегодня на трассе Дмитриевка – Высокополье в Усманском районе  загорелся КамАЗ с прицепом. 

Как сообщают в Управлении противопожарной спасательной службы Липецкой области, личный состав отдельного пожарно-спасательного поста №43 села Октябрьское оперативно прибыл на место возгорания и ликвидировал пожар. 

Водитель автомобиля в медицинской помощи не нуждался. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки. В тушении огня участвовали три человека личного состава на одном спецтранспорте. Пострадавших нет.

Фото: ugpss48.ru

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#пожар #автомобиль

Комментарии (4)

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Чиновник

10 минут назад
Проводка невыдержала кондинционера. В тайотах у нас норм.
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Дождичка бы сейчас

сегодня, 18:27
Жара. Лето. Даже Камаз не выдержал. И загорелся.
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Всё

сегодня, 18:22
Советское уже невыдерживает.
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1

сегодня, 18:12
а на Соколе сарай! И чо????
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