В Усманском районе горел «КамАЗ»

Сегодня на трассе Дмитриевка – Высокополье в Усманском районе загорелся КамАЗ с прицепом.

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Как сообщают в Управлении противопожарной спасательной службы Липецкой области, личный состав отдельного пожарно-спасательного поста №43 села Октябрьское оперативно прибыл на место возгорания и ликвидировал пожар.Водитель автомобиля в медицинской помощи не нуждался. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки. В тушении огня участвовали три человека личного состава на одном спецтранспорте. Пострадавших нет.