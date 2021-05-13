Бизнес

30 минут назад

«Удачный сезон на Радио Дача»!

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«Удачный сезон на Радио Дача»!

«Полезная программа. Интересные новинки. Работающие советы. Удачный сезон»

«Удачный сезон» - новая информационно-развлекательная и чрезвычайно познавательная программа на «Радио Дача Липецк»! Интересная, свежая, актуальная, а главное – полезная информация для всех, кто занимается благоустройством своих домов, квартир и приусадебных участков! Слушайте «Удачный сезон» в понедельник, среду и пятницу – в 9:35, 15:35 и 20:35 на Радио Дача! Хорошо там, где есть Радио Дача, в Липецке на 91 и 1.

С полезными советами – и сезон удачный!

Спонсор программы ООО "Инсайт" - Магазин сантехники, водоподготовки и строительно-отделочных материалов .пл. Аксакова,8

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Подробности   в группе «Радио Дача - Липецк» ВКонтакте.  
Без возрастных ограничений. 

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