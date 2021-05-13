Общество
сегодня, 15:17
Где отдыхали липчане на майские каникулы
В липецком аэропорту подсчитали пассажиропоток. Черное море оказалось у липчан популярнее Северной Пальмиры.
Липецкие туристы в длинные майские каникулы стремились к морю. Как сообщает GOROD48 областная администрация со ссылкой на данные липецкого аэропорта, чаще всего среди популярных у путешественников направлений липчане выбирали курс на юг.
В период с 28 апреля по 12 мая из Липецка в Симферополь вылетели 495 пассажиров. Еще 477 человек улетели из Липецка в Сочи, а 320 выбрали для майских каникул Анапу. На четвертом месте по популярности у липецких туристов оказалась Казань — 205 пассажиров. Всего 137 липчан улетели на каникулы в Санкт-Петербург. 38 липчан выбрали отдых в Минеральных водах.
Кроме того, не прекращались рейсы в Москву. В столицу за указанный период улетели 628 человек.
В период с 28 апреля по 12 мая из Липецка в Симферополь вылетели 495 пассажиров. Еще 477 человек улетели из Липецка в Сочи, а 320 выбрали для майских каникул Анапу. На четвертом месте по популярности у липецких туристов оказалась Казань — 205 пассажиров. Всего 137 липчан улетели на каникулы в Санкт-Петербург. 38 липчан выбрали отдых в Минеральных водах.
Кроме того, не прекращались рейсы в Москву. В столицу за указанный период улетели 628 человек.
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