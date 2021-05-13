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Где отдыхали липчане на майские каникулы

7 772
#перелеты #аэропорт #каникулы
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Где отдыхали липчане на майские каникулы

В липецком аэропорту подсчитали пассажиропоток. Черное море оказалось у липчан популярнее Северной Пальмиры.

Липецкие туристы в длинные майские каникулы стремились к морю. Как сообщает GOROD48 областная администрация со ссылкой на данные липецкого аэропорта, чаще всего среди популярных у путешественников направлений липчане выбирали курс на юг.

В период с 28 апреля по 12 мая из Липецка в Симферополь вылетели 495 пассажиров. Еще 477 человек улетели из Липецка в Сочи, а 320 выбрали для майских каникул Анапу. На четвертом месте по популярности у липецких туристов оказалась Казань — 205 пассажиров. Всего 137 липчан улетели на каникулы в Санкт-Петербург. 38 липчан выбрали отдых в Минеральных водах.

Кроме того, не прекращались рейсы в Москву. В столицу за указанный период улетели 628 человек.
7 772
#перелеты #аэропорт #каникулы
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Комментарии (7)

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60+

8 минут назад
А вобще посе развала страны у нас закончилась и Единая страна . Во всех легионах разные зарплаты и пенсии . Случаи большой беды войны не кому будет защищать эту новую страну. Такого потриатизьма как в 1941 не будет. Заводы и фабрики частные им вожнее приболь а не обарона страны это катастрофа.
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60+

14 минут назад
Незнаю как кто я последний раз в Москве был 1992г и больше за приделы легиона никуда не выезжал . После развала стоны для меня опустился железный занавес . Не могу себя заставить работать на капиталистов не так воспитан !
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хотят ли русские войны

40 минут назад
чтобы неделю бухать на поминках.
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Горожане

46 минут назад
Позор для региона с развитой промышленностью иметь такой неразвитый и не современный аэропорт. Это лицо города. Мы не должны ездить в Москву, а летать из своего родного города!!!
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Вован

48 минут назад
Колян, не оттарабанили тебя там в ночнушке то?
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Колян

59 минут назад
я в ночнушке и в тошниловке все майские праздники отдыхал
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Артем

сегодня, 15:24
за компьютером или телевизором 90+ %%%
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