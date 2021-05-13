Общество

сегодня, 13:30

На реабилитацию 40 наркоманов потратят 6 млн рублей

20 793
#реабилитация #тендер
3
На реабилитацию 40 наркоманов потратят 6 млн рублей

Прошедших лечение на три месяца отправят в специализированный центр, который будет работать на территории региона.

Региональное управление социальной политики успешно завершило аукцион на социальную реабилитацию липчан, которые прошли лечение от наркомании. На эти цели планировали потратить 6 052 000 рублей. В электронном аукционе победила заявка общественной организации по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига». За свои услуги организация получит 6 021 740 рублей.

На социальную реабилитацию отправят 40 жителей Липецкой области, которые прошли лечение от наркотической зависимости. Липчан на 91 день поселят в специализированном центре, в двухместные номера. Сам центр должен находиться на территории Липецкой области.

Услуги центра будут направлены на восстановление психологического, духовного и социального здоровья реабилитантов. Пребывание в спеццентре должно помочь наркоманам найти мотивацию на трезвый образ жизни, подавить психологическое влечение к наркотикам, минимизировать риск срывов и рецидивов, восстановить навыки коммуникации и труда или учебы. Особо уточняется, что к липчанам запрещено применять физическое, психологическое или духовное насилие, в том числе воздействие религиозных и оккультных практик, оказывающих деструктивное воздействие на личность, использования методов сайентологии и дианетики.

Среди условий содержания в центре оговорены доставка наркоманов к месту проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, предоставление им условий для занятий спортом, прогулки в парке, полноценное питание, комфортный быт и интересный досуг.

Реабилитация наркоманов финансируется средствами областного бюджета в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка граждан, реализация
семейно-демографической политики Липецкой области».
20 793
#реабилитация #тендер
3

Комментарии (20)

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Билли Кид

13 минут назад
СМП, на чем тогда ройзманы зарабатывать будут?
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благое дело затеяли

15 минут назад
кто то навариться на них хорошо, это как плитку ложить
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=

18 минут назад
отправите их мирный уран без защиты добывать
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ТАТЬЯНА В

19 минут назад
Бывших наркоманов не бывает. У них есть близкие родственники, которые упустили их, реабилитацию должны оплачивать сами. Для больных детей собираем с миру по нитке, а здесь 6 миллионов, совсем офигели.
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СМП

22 минуты назад
Попробуем собрать на лечение наркоманов смсками, а деньги отдайте детям, которым необходимы дорогостоящие операции. Эти упыри сами себе дорожку выбрали и мне их лично не жалко.
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С Богом!

29 минут назад
Вернуть людей к жизни - благое дело. Даже если они сами в силу каких-то обстоятельств оказались в западне.
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Витек

39 минут назад
А на лечение детей по смс собирайте.
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Лт.

42 минуты назад
На каждого точка по 50т в месяц. Норм.
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прям

44 минуты назад
пропаганда наркомании какая то... торчков на курорт отправить, за 50 000 рублей в месяц... а работяги за 20 000 горбатиться должны... Страна непуганых идиотов!
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Логика

45 минут назад
Зато на лечение детей собираем смски по телевизору. Лучше эти 6 миллионов отдать на лечение и реабилитацию детям. А наркоману поможет только один человек, он сам и никакие реабилитации не помогут, если он сам не решится.
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