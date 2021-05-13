На реабилитацию 40 наркоманов потратят 6 млн рублей

Прошедших лечение на три месяца отправят в специализированный центр, который будет работать на территории региона.

Региональное управление социальной политики успешно завершило аукцион на социальную реабилитацию липчан, которые прошли лечение от наркомании. На эти цели планировали потратить 6 052 000 рублей. В электронном аукционе победила заявка общественной организации по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига». За свои услуги организация получит 6 021 740 рублей.



На социальную реабилитацию отправят 40 жителей Липецкой области, которые прошли лечение от наркотической зависимости. Липчан на 91 день поселят в специализированном центре, в двухместные номера. Сам центр должен находиться на территории Липецкой области.



Услуги центра будут направлены на восстановление психологического, духовного и социального здоровья реабилитантов. Пребывание в спеццентре должно помочь наркоманам найти мотивацию на трезвый образ жизни, подавить психологическое влечение к наркотикам, минимизировать риск срывов и рецидивов, восстановить навыки коммуникации и труда или учебы. Особо уточняется, что к липчанам запрещено применять физическое, психологическое или духовное насилие, в том числе воздействие религиозных и оккультных практик, оказывающих деструктивное воздействие на личность, использования методов сайентологии и дианетики.



Среди условий содержания в центре оговорены доставка наркоманов к месту проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, предоставление им условий для занятий спортом, прогулки в парке, полноценное питание, комфортный быт и интересный досуг.



Реабилитация наркоманов финансируется средствами областного бюджета в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка граждан, реализация

семейно-демографической политики Липецкой области».