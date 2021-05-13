Культура

сегодня, 12:21

На фестивале колокольного звона пройдет «Ярмарка невест»

3 389
#фестиваль #колокол
На фестивале колокольного звона пройдет «Ярмарка невест»

15 мая в 10:00 во всех храмах Елецкого района в унисон разольётся колокольный перезвон.

15 мая в Липецкой области пройдет фестиваль колокольного звона «Звонари». Как сообщает туристско-информационный центр «Елецкий край», в 10:00 во всех храмах Елецкого района в унисон разольётся колокольный перезвон, а в село Казаки Елецкого района съедутся лучшие звонари.

Сам фестиваль в селе Казаки начнётся в 8:00 с литургии и продлится до 14:00. 

В программе фестиваля также выставка  «Пасхальный сувенир», «Ярмарка невест» - девичьи хороводы и народные игры, катание яиц, качели и городки, мастер-классы для звонарей и концерт творческих коллективов.
3 389
#фестиваль #колокол

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Фокс

38 минут назад
Больше маску носить отказываюсь! ВЕЗДЕ! Я свободе-е-е-е-н!
ответить

Манагер

40 минут назад
Невесты будут с сохранённой честью или побывавшие замужем??
ответить

Заказ

53 минуты назад
мне одну невесту выпишите
ответить

Еще в рубрике

Мажоретки и барабанщицы из Липецкой, Рязанской, Курской и Воронежской областей соберутся в Ельце
#мажоретки #барабанщицы
6
Мажоретки и барабанщицы из Липецкой, Рязанской, Курской и Воронежской областей соберутся в Ельце

сегодня, 08:55

Культура
Липчан ждут на ретро-флешмоб
#мода #музей #фестиваль
4
Липчан ждут на ретро-флешмоб

вчера, 08:38

Культура
Чулки для примы и полеты на дирижабле в прифронтовую полосу
#театр #Великая Отечественная война #День Победы
5
Чулки для примы и полеты на дирижабле в прифронтовую полосу

09.05.2021 12:01

Культура
Липчан ждут на «Ночь музеев»
#музей #акция
2
Липчан ждут на «Ночь музеев»

08.05.2021 13:02

Общество
У липецкого театра драмы высадили рябину
#театр #война #Победа
19
У липецкого театра драмы высадили рябину

07.05.2021 09:59

Культура
Студия «Алые паруса» зажгла в Нижнем парке и хочет получить имя своего создателя
#Музыка #«Алые паруса» #Владимир Болдырев
5
Студия «Алые паруса» зажгла в Нижнем парке и хочет получить имя своего создателя

06.05.2021 09:29

Культура