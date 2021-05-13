На фестивале колокольного звона пройдет «Ярмарка невест»

15 мая в 10:00 во всех храмах Елецкого района в унисон разольётся колокольный перезвон.

15 мая в Липецкой области пройдет фестиваль колокольного звона «Звонари». Как сообщает туристско-информационный центр «Елецкий край», в 10:00 во всех храмах Елецкого района в унисон разольётся колокольный перезвон, а в село Казаки Елецкого района съедутся лучшие звонари.



Сам фестиваль в селе Казаки начнётся в 8:00 с литургии и продлится до 14:00.



В программе фестиваля также выставка «Пасхальный сувенир», «Ярмарка невест» - девичьи хороводы и народные игры, катание яиц, качели и городки, мастер-классы для звонарей и концерт творческих коллективов.

