Два человека эвакуированы из горящего дома

Квартира выгорела на 80 квадратных метрах.



Днем 28 мая в поселке Прибытково Грязинского района два человека были эвакуированы из горящего многоквартирного дома. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области в результате пожара выгорела квартира на 80 квадратных метрах.За сутки сгорели два автомобиля: в селе Черепянь Лебедянского района — «Ауди», а в селе Домовины Измалковского округа — «ГАЗ 66» с надворной постройкой.В Липецке на улице Циолковского в результате возгорания в пятиэтажке повреждены перекрытия подвала на пяти квадратных метрах, а на улице Бачурина — отделка расселенной трёхэтажки на 350 квадратных метрах.Также огонь повредил часть кровли гаража в переулке Краснова в Данкове. В селе Никольского Усманского района повреждены сгораемые конструкции надворной постройки на четырех квадратных метрах, а в деревне Голубевка Елецкого района сгорело бесхозное строение.За сутки пожарные потушили 11 палов сухой травы, самый крупный из которых разгорелся у деревни Хрущевка Данковского районам — на одном гектаре, и шесть раз тушили мусор на открытых пространствах.С начала года количество палов составило 1047, они полыхали на площади в 266,6 гектара, а очагов возгорания мусора — 223 на площади более гектара.