Стена строящегося дома обрушилась на рабочих в Тракторном: один погиб, второй искалечен
Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя в ЖК «Авторский»
Происшествия
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сегодня, 09:31
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Два человека эвакуированы из горящего дома
Квартира выгорела на 80 квадратных метрах.
За сутки сгорели два автомобиля: в селе Черепянь Лебедянского района — «Ауди», а в селе Домовины Измалковского округа — «ГАЗ 66» с надворной постройкой.
В Липецке на улице Циолковского в результате возгорания в пятиэтажке повреждены перекрытия подвала на пяти квадратных метрах, а на улице Бачурина — отделка расселенной трёхэтажки на 350 квадратных метрах.
Также огонь повредил часть кровли гаража в переулке Краснова в Данкове. В селе Никольского Усманского района повреждены сгораемые конструкции надворной постройки на четырех квадратных метрах, а в деревне Голубевка Елецкого района сгорело бесхозное строение.
За сутки пожарные потушили 11 палов сухой травы, самый крупный из которых разгорелся у деревни Хрущевка Данковского районам — на одном гектаре, и шесть раз тушили мусор на открытых пространствах.
С начала года количество палов составило 1047, они полыхали на площади в 266,6 гектара, а очагов возгорания мусора — 223 на площади более гектара.
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