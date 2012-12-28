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Происшествия
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сегодня, 10:02
63-летний велосипедист попал под «КамАЗ»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.
Стали известны данные о пострадавших во вчерашней аварии на улице Папина: где в результате наезда на дорожный знак опрокинулся мотоцикл. Водителю мотоцикла 23 года, его пассажиру — 22. Оба получили травмы.
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