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Происшествия
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сегодня, 09:38
Ельчанин нашёл телефон и подарил его коллеге: мужчину будут судить за кражу
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
«По данным следствия, в августе прошлого года рядом с остановкой «Железнодорожный вокзал» мужчина поднял с тротуара сотовый телефон «Самсунг» и присвоил его. Ущерб составил более 4 500 рублей. Спустя некоторое время коллега обвиняемого пожаловался, что его телефон плохо работает. И тогда ельчанин подарил ему похищенный телефон», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В ходе следствия ельчанин признал вину. Телефон изъят и возвращен собственнику. А нашедшему его мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы.
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