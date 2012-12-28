Ельчанин нашёл телефон и подарил его коллеге: мужчину будут судить за кражу

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Ельце направлено в суд уголовное дело по обвинению 36-летнего мужчины в краже телефона (по части первой статьи 158 УК РФ).«По данным следствия, в августе прошлого года рядом с остановкой «Железнодорожный вокзал» мужчина поднял с тротуара сотовый телефон «Самсунг» и присвоил его. Ущерб составил более 4 500 рублей. Спустя некоторое время коллега обвиняемого пожаловался, что его телефон плохо работает. И тогда ельчанин подарил ему похищенный телефон», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В ходе следствия ельчанин признал вину. Телефон изъят и возвращен собственнику. А нашедшему его мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы.