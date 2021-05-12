Бомж поднял на уши общежитие в Липецке

Он зашел в общую кладовку и уснул с зажжённой сигаретой.

Днем 12 мая около 14.00 в общую хозяйственную комнату общежития по площади Мира, 1 зашел пьяный бомж. Попав в тепло, пьяный мужчина уснул, и из его руки на матрац выпала горящая сигарета.



Запах гари и дым почувствовали обитатели общежития, которые вызвали пожарных. Огонь разгореться не успел, а бомжа передали полицейским.



- По факту происшествия назначена проверка, юридическую оценку ситуации дадут сотрудники городского управления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

