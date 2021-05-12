Происшествия

сегодня, 17:20

Бомж поднял на уши общежитие в Липецке

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#пожар #бомж
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Бомж поднял на уши общежитие в Липецке

Он зашел в общую кладовку и уснул с зажжённой сигаретой.

Днем 12 мая около 14.00 в общую хозяйственную комнату общежития по площади Мира, 1 зашел пьяный бомж. Попав в тепло, пьяный мужчина уснул, и из его руки на матрац выпала горящая сигарета. 

Запах гари и дым почувствовали обитатели общежития, которые вызвали пожарных. Огонь разгореться не успел, а бомжа передали полицейским.

- По факту происшествия назначена проверка, юридическую оценку ситуации дадут сотрудники городского управления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#пожар #бомж
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Комментарии (3)

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Васек

11 минут назад
А что в России в супер державе есть бомжи? Откуда? Я думал только в Америке бомжи есть.
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Лтз

сегодня, 17:47
Ну пишут запах дыма почувствовали обитатели общежития совсем за людей нещитают
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Я Тоже Бомж

сегодня, 17:26
Красавчик !! ха-ха-ха...
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