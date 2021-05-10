Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области кратковременные дожди и до +20

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#дождь #ветер
В Липецкой области кратковременные дожди и до +20

Ожидается ветреная погода с кратковременными дождями.

В ближайшие сутки Липецкая область останется в тыловой части циклона – ожидается ветреная погода с кратковременными дождями. Среднесуточные температуры воздуха составят 13 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +15 до +20 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем кратковременные дожди. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем будет от +17 до +19 градусов.

День 11 мая стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.
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#дождь #ветер

Комментарии (2)

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Радиолюбитель

22 минуты назад
К Липецку, с востока, со стороны Тамбовской области приближается фронт осадков шириной более 100 км. Метеорадарная информация на ютубе, канал "Радиолюбитель метео"
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Любитель жары

53 минуты назад
Ура завтра можно литр водочки выпить,холод помянуть,
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