В Липецкой области кратковременные дожди и до +20

Ожидается ветреная погода с кратковременными дождями.

В ближайшие сутки Липецкая область останется в тыловой части циклона – ожидается ветреная погода с кратковременными дождями. Среднесуточные температуры воздуха составят 13 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем будет от +15 до +20 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие, днем кратковременные дожди. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем будет от +17 до +19 градусов.



День 11 мая стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.