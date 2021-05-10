Происшествия

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Поход на утреннюю службу в церковь закончился трагедией

14 3986
#ДТП
Поход на утреннюю службу в церковь закончился трагедией

Дело о смертельном ДТП на улице Гагарина рассматривают в суде: внучка погибшей выступила против особого порядка рассмотрения дела.

Правобережный районный суд Липецка приступил к рассмотрению уголовного дела по факту ДТП, которое произошло 27 декабря прошлого года около 7:18 на улице Гагарина в Липецке.

Как сообщает пресс-служба областного суда, 48-летнего мужчину судят по части 3 статьи 264 УК РФ - за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 48-летний водитель автомобиля марки «Киа Серато», двигавшийся со стороны улицы Плеханова в сторону Липовской со скоростью около 60 километров в час, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе площади Героев сбил 82-летнюю женщину, переходившую дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Добавим, что на данном участке дороги имеется светофор, однако ранним утром он не работал в режиме трёхцветной сигнализации.

В результате ДТП пенсионерке были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Спустя 10-20 минут женщина умерла. Причинами смерти стали внутренние кровотечения и тупая сочетанная травма тела, включающая закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлияниями в мягкие ткани отделов головного мозга, тупую травму грудной клетки с многочисленными переломами рёбер, ушибом лёгких и разрывом тканей лёгких, закрытые переломы костей нижних конечностей.

По словам родных, женщина в тот день шла на утреннюю службу в церковь.

Водитель признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке судебного разбирательства. Однако против особого порядка возражала потерпевшая - внучка погибшей женщины. По её мнению, травмы, полученные бабушкой в результате ДТП, свидетельствуют о том, что скорость, с которой двигался автомобиль, гораздо выше 60 км/ч, в связи с чем необходимо провести по делу судебное следствие и установить, действительно ли скорость соответствовала той, что указана в обвинении. Суд прекратил рассмотрение дела в особом порядке и назначил судебное слушание в общем порядке судебного разбирательства. Следующее судебное заседание по делу назначено на 18 мая.

По части 3 статьи 264 УК РФ водителю грозит ответственность в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
14 3986
#ДТП

Комментарии (14)

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Гостья

3 минуты назад
К переходам приближается и не уверен,что это для тебя безопасно. Водители ,сбавляйте скорость на подъезде к переходам.Порой страшно от визга тормозов,а ведь и дети на переходах и пожилые люди,инвалиды. Дороги для Вас,а пешеходные переходы для пешеходов. И Вы уважайте наши интересы.
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Читаешь между строк?

12 минут назад
ИГОРЬ, СВЕТОФОР НЕ РАБОТАЛ С УТРА В ТРЁХЦВЕТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. 3 абзац " по данным следствия".
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Гостья

14 минут назад
Каждый день трагедии на дорогах.Сводки как с поля боя,погибшие,искалеченные.. Это для себя,своих близких Вы такие испытания готовите,когда садитесь за руль?Почему Вам не дорога жизнь и здоровье.? Не садитесь за руль ,не научившись управлять транспортом.
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Автохам

19 минут назад
Гостья, согласен. А то перебегают дорогу не по пешеходному переходу или скачут на красный свет. Убийцы и есть убийцы
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Света

22 минуты назад
Марина, а меня вчера все водители пропустили хотя и шла не по переходу
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Гостья

23 минуты назад
Правильное определение дано,тем кто не соблюдает правил двидения,это убийцы на дорогах и не важно ,что сейчас тебе повезло.Ты убийца,ты уже создаёшь травмоопасную ситуацию и ты опасен для всех участников движения. ПОДУМАЙ.
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Марина

28 минут назад
Меня вчера и на пешеходном переходе едва не сбили.Машина в первом ряду остановилась,чтобы меня пропустить,а во втором ряду пролетела без остановки,хотя меня прекрасно было видео-уроков стояла пару минут перед пешеходным переходом и машины пропускала.Светофор не работал
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Александр

44 минуты назад
ИГОРЬ, так на пешеходном переходи и всё произошло, куда же ещё ей идти надо было?
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Чукча не читатель

46 минут назад
ИГОРЬ, читать умеешь? она и шла по переходу
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Ольга

47 минут назад
Пешеход, я тоже с этим сталкиваюсь постоянно,но согласитесь что вина и этой бабушки большая.Почему пошла там где нет перехода? Все хороши! И мы-пешеходы и эти идиоты-водители которым всё до лампочки
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