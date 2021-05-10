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Поход на утреннюю службу в церковь закончился трагедией
Дело о смертельном ДТП на улице Гагарина рассматривают в суде: внучка погибшей выступила против особого порядка рассмотрения дела.
Как сообщает пресс-служба областного суда, 48-летнего мужчину судят по части 3 статьи 264 УК РФ - за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, 48-летний водитель автомобиля марки «Киа Серато», двигавшийся со стороны улицы Плеханова в сторону Липовской со скоростью около 60 километров в час, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе площади Героев сбил 82-летнюю женщину, переходившую дорогу слева направо по ходу движения автомобиля. Добавим, что на данном участке дороги имеется светофор, однако ранним утром он не работал в режиме трёхцветной сигнализации.
В результате ДТП пенсионерке были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Спустя 10-20 минут женщина умерла. Причинами смерти стали внутренние кровотечения и тупая сочетанная травма тела, включающая закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлияниями в мягкие ткани отделов головного мозга, тупую травму грудной клетки с многочисленными переломами рёбер, ушибом лёгких и разрывом тканей лёгких, закрытые переломы костей нижних конечностей.
По словам родных, женщина в тот день шла на утреннюю службу в церковь.
Водитель признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении его дела в особом порядке судебного разбирательства. Однако против особого порядка возражала потерпевшая - внучка погибшей женщины. По её мнению, травмы, полученные бабушкой в результате ДТП, свидетельствуют о том, что скорость, с которой двигался автомобиль, гораздо выше 60 км/ч, в связи с чем необходимо провести по делу судебное следствие и установить, действительно ли скорость соответствовала той, что указана в обвинении. Суд прекратил рассмотрение дела в особом порядке и назначил судебное слушание в общем порядке судебного разбирательства. Следующее судебное заседание по делу назначено на 18 мая.
По части 3 статьи 264 УК РФ водителю грозит ответственность в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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