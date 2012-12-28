В Липецкой области постепенно потеплеет

Завтра в области до +11.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием обширного антициклона — существенных осадков не ожидается, лишь в ночь на 20 марта нашу область слегка заденет фронтальный раздел циклона, который проходит по северу Европейской территории России, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 марта в Липецкой области будет переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем преимущественно без осадков, ночью местами гололедица. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от +6 до +11 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем — от +8 до +10 градусов.День 20 марта стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 27 градусов мороза.