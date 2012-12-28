Новые способы обмана: мошенники просят обновить электронный дневник и восстановить доступ к банковским картам
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15 минут назад
Мошенники придумали новую легенду: теперь они собирают данные «для военкомата»
На этот раз просят продиктовать серию и номер паспорта.
— Таких данных школы и департамент образования не собирают, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
Легенда выглядит особенно убедительно, поскольку не за горами весенний призыв —он начинается уже 1 апреля.
Судя по всему, с помощью новой схемы мошенники просто в очередной раз выманивают персональные данные — а это первый этап в большинстве мошеннических схем. Персональные данные потом могут быть использованы для оформления кредитов, взлома аккаунтов на «Госуслугах» и так далее.
Схему с заместителем директора школы уже использовали ранее. Буквально вчера одна из липчанок рассказала, что мошенники под видом завуча школы по воспитательной работе ей сообщил, что надо обновить электронный дневник ребенка.
«Причем собеседник назвал имя отчество моего ребенка, когда я взяла трубку. Я попросила представиться, он представился. Далее спрашиваю, из какой школы звоните, на что ответил — что это не важно. Будьте бдительны, предупредите детей, чтобы не давали никакую информацию», — рассказала липчанка.
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