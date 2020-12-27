Происшествия
сегодня, 09:26
В Липецке рано утром под колесами автомобиля погибла пожилая женщина
Сегодня в 7.20 утра на площади Героев, 50-летний водитель автомобиля «Киа» сбил 82-летнюю женщину, которая погибла на месте ДТП.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняется.
Не исключено, что пенсионерка была сбита на пешеходном переходе. Ударом машины ее отбросило метров на 20. Это обстоятельство также выясняется.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняется.
Не исключено, что пенсионерка была сбита на пешеходном переходе. Ударом машины ее отбросило метров на 20. Это обстоятельство также выясняется.
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