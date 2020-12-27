В Липецке рано утром под колесами автомобиля погибла пожилая женщина

Сегодня в 7.20 утра на площади Героев, 50-летний водитель автомобиля «Киа» сбил 82-летнюю женщину, которая погибла на месте ДТП.



Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняется.



Не исключено, что пенсионерка была сбита на пешеходном переходе. Ударом машины ее отбросило метров на 20. Это обстоятельство также выясняется.



