Происшествия

сегодня, 09:26

В Липецке рано утром под колесами автомобиля погибла пожилая женщина

11 2436
#ДТП
4
В Липецке рано утром под колесами автомобиля погибла пожилая женщина
Сегодня в 7.20 утра на площади Героев, 50-летний водитель автомобиля «Киа» сбил 82-летнюю женщину, которая погибла на месте ДТП.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняется.

Не исключено, что пенсионерка была сбита на пешеходном переходе. Ударом машины ее отбросило метров на 20. Это обстоятельство также выясняется.

11 2436
#ДТП
4

Комментарии (11)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Где

17 минут назад
Видео? Требуем видео.
ответить

Хренасе,

18 минут назад
7.20 утра, 82 года. Шустрая бабуся была.Люди,ещё, спят и спят,а кто-то,уже, под машины попадает.
ответить

Штош

25 минут назад
Все кто едут по городским улицам 60+ это потенциальные убийцы
ответить

Сталин

27 минут назад
Совсем озверели,носятся как угорелые даже 50летние! Как так человека не заметить на дороге,это надо слепым быть.
ответить

И п

29 минут назад
Повезло бабуле, быстро убралась
ответить

Сосед

40 минут назад
Водитель не виноват. Бабка сама умерла при переходе дороги- 82 года однако!
ответить

Выдадут права

45 минут назад
всем подряд.Наркоманам,алканам,дебилам.Все они за рулем,а нормальный народ страдает!
ответить

Перри Мейсон

45 минут назад
Ольгино, "В Бельгии 18 пациентов дома престарелых скончались после того, как заведение посетил Санта- Клаус, зараженный COVID-19." Путин?))
ответить

Ужас

48 минут назад
Guest, как вы думаете , кто пишет эти статьи?
ответить

Ольгино

сегодня, 09:36
Нам нато не надо, сами себя перебьём
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Ельце сиделка украла валюту у подопечной
#кража
4
В Ельце сиделка украла валюту у подопечной

57 минут назад

Происшествия
Липчанин госпитализирован после столкновения грузовиков
#ДТП
1
Липчанин госпитализирован после столкновения грузовиков

сегодня, 08:17

Происшествия
Фургон въехал в машину с ребенком: мальчика осматривают медики
#авария #ДТП
28
Фургон въехал в машину с ребенком: мальчика осматривают медики

вчера, 17:06

Происшествия
На трассе Липецк-Грязи перевернулась машина
#авария #ДТП
20
На трассе Липецк-Грязи перевернулась машина

вчера, 15:11

Происшествия
Мужчина вынес из магазина более 16 литров алкоголя
#кража #алкоголь
19
Мужчина вынес из магазина более 16 литров алкоголя

вчера, 14:15

Происшествия
В Грязях сладости из магазинов воруют женщины
#кража #магазин
23
В Грязях сладости из магазинов воруют женщины

вчера, 11:29

Происшествия