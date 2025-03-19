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Общество
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58 минут назад
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99-летняя липчанка застряла на своей кухне между стеной и газовым котлом
Спасатели приехали по вызову через 20 минут и вытащили пожилую женщину из западни.
Как выяснилось, пенсионерке внезапно стало плохо на кухне и она потеряла сознание. Когда очнулась, не смогла пошевелиться, ведь она упала на горячие трубы отопления между котлом АОГВ и стеной! Хорошо, что дома она была не одна. Женщину попытались вытащить родственники, но и они не смогли освободить ее из плена.
К счастью, члены семьи вспомнили про номер «112». А оператор горячей линии помимо аварийно-спасательного отряда на указанный адрес вызвал еще и бригаду скорой помощи, ведь женщина могла получить тяжелые ожоги. Спасотряд прибыл уже через 20 минут. При помощи своего оборудования спасатели вызволили бабушку из капкана и передали в руки врачей.
Помощь подоспела вовремя. Пенсионерка еще отпразднует свое 100-летие.
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