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729
58 минут назад
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99-летняя липчанка застряла на своей кухне между стеной и газовым котлом

Спасатели приехали по вызову через 20 минут и вытащили пожилую женщину из западни.

Редкую спасательную операцию провел вчера спасотряд управления по делам ГО и ЧС липецкой мэрии — он освободил из западни 99-летнюю женщину.

Как выяснилось, пенсионерке внезапно стало плохо на кухне и она потеряла сознание. Когда очнулась, не смогла пошевелиться, ведь она упала на горячие трубы отопления между котлом АОГВ и стеной! Хорошо, что дома она была не одна. Женщину попытались вытащить родственники, но и они не смогли освободить ее из плена.

К счастью, члены семьи вспомнили про номер «112». А оператор горячей линии помимо аварийно-спасательного отряда на указанный адрес вызвал еще и бригаду скорой помощи, ведь женщина могла получить тяжелые ожоги. Спасотряд прибыл уже через 20 минут. При помощи своего оборудования спасатели вызволили бабушку из капкана и передали в руки врачей.

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Помощь подоспела вовремя. Пенсионерка еще отпразднует свое 100-летие.
спасатели
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Комментарии (1)

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48 копеек
38 минут назад
"когда очнулась то поняла" - а где родственники были которые с ней живут?
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