Возгорание на улице Ленина утром тушили 17 пожарных

Горели мусор и вещи в квартире.

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Сегодня утром вспыхнул пожар в квартире на улице Ленина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, горел мусор и вещи на площади полтора квадратных метра.На месте работали пять единиц единиц техники и 17 пожарных.