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Происшествия
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52 минуты назад
Возгорание на улице Ленина утром тушили 17 пожарных
Горели мусор и вещи в квартире.
На месте работали пять единиц единиц техники и 17 пожарных.
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