Специалисты «РВК-Липецк» не запрашивают коды из СМС

Случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников водоканала, отмечаются в Липецке.

Как пояснили в «РВК-Липецк», мошенники сообщают гражданам о необходимости провести поверку и/или опломбировку приборов учета воды, изменить время назначенной услуги. Лжекоммунальщики просят также продиктовать код из SMS для входа на Госуслуги, якобы для подтверждения заявки.Между тем, обратили внимание в «РВК-Липецк», специалисты водоканала никогда не запрашивают по телефону персональные данные, коды из SMS и пароли. Также инспекторы работают только по заявкам абонентов: если вдруг вам предложили изменить время поверки или опломбировки прибора учета, уточните информацию по официальному телефону.Подать заявку на замену или установку приборов учета можно на официальном сайте предприятия в разделе «Услуги», в центре обслуживания клиентов (ул. Толстого, 23а), а также по телефонам 236-048 или *6048. В случае контрольного списания показаний счётчиков жильцов многоквартирных домов извещают заранее через объявления на подъездах. Контролер, действующий от имени «РВК-Липецк», имеет соответствующий договор, оформленный с водоканалом. Срок поверки счетчиков для владельца жилья указывается в платежной квитанции, эта информация также есть в личном кабинете на официальном сайте компании. Если закончился срок поверки приборов учета воды, то счетчики менять не нужно. В большинстве случаев достаточно провести поверку, воспользовавшись услугой специалистов аккредитованной организации. Сроки поверки у собственников индивидуальные, массовой замены индивидуальных приборов учета по собственной инициативе специалисты компании «РВК-Липецк» не проводят.