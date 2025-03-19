Пруд между микрорайоном «Елецкий» и Сырским Рудником перегородили сетью

На место направлен инспектор рыбохраны.

В редакцию GOROD48 пожаловались неравнодушные читатели, что в Липецке кто-то поставил сеть на пруду между микрорайоном «Елецкий» и Сырским Рудником.Мы переадресовали это обращение в Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Там пообещали оперативно отреагировать на поступивший сигнал: к пруду будет направлен инспектор рыбохраны.Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна при любительском и спортивном рыболовстве запрещено применение сетей всех типов.