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Общество
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34 минуты назад
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Пруд между микрорайоном «Елецкий» и Сырским Рудником перегородили сетью
На место направлен инспектор рыбохраны.
Мы переадресовали это обращение в Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Там пообещали оперативно отреагировать на поступивший сигнал: к пруду будет направлен инспектор рыбохраны.
Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна при любительском и спортивном рыболовстве запрещено применение сетей всех типов.
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