Задолжавшую по алиментам на сына женщину арестовали на 12 суток

За матерью чистится долг более 800 000 рублей.

В Грязинском районе женщина задолжала по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына более 800 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, женщина обязана ежемесячно выплачивать алименты в размере четвертой части заработка или иного вида дохода, но она этого не делала.Судебные приставы составили протокол об административном правонарушении по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. Грязинским судом женщине назначили 12 суток административного ареста.Если мать не начнет платить алименты, то она будет привлечена к уголовной ответственности.