Сегодня в Липецке: самые высокие зарплаты марта, начальство бесит в зумерах безответственность и разгильдяйство
На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом
61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей
Губернатор и депутат Госдумы рассказали, как Липецкая область попала в пилотный проект особого порядка ОГЭ
Двум пассажирам понадобилась помощь после столкновения «Ларгуса» и «Шкоды» на улице Циолковского
Липецкая вечЁрка: пенсионерка в ловушке, разрисованный город и зачем метеорологам чужие волосы
Общество
59
39 минут назад
Задолжавшую по алиментам на сына женщину арестовали на 12 суток
За матерью чистится долг более 800 000 рублей.
Судебные приставы составили протокол об административном правонарушении по части первой статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов. Грязинским судом женщине назначили 12 суток административного ареста.
Если мать не начнет платить алименты, то она будет привлечена к уголовной ответственности.
0
0
1
0
0
Комментарии (1)