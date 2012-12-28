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Общество
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сегодня, 16:39
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В Липецке установят памятный знак маршалу авиации Константину Вершинину
Для установки знака выбрана улица Космонавтов.
Как сообщили GOROD48 памятный знак, предлагается установить на площади Космонавтов за счёт внебюджетных средств.
Идея об увековечивании имени Константина Вершинина, который проходил службу Липецке в довоенный период и в начале Великой Отечественной войны, обсуждалась еще в 2020 году. Тогда памятный знак маршалу авиации общественный совет при председателе горсовета предлагал установить на улице Космонавтов или площади Авиаторов.
— Константин Вершинин стоял у истоков создания первого отряда космонавтов. Николай Каманин, генерал — полковник авиации, подбирал космонавтов, а Вершинин утверждал и представлял госкомиссии, — пояснял тогда свое предложение журналист Юрий Бакланов. Он надеялся, что знак появится к 100-летию со дня рождения Константина Вершинина.
Константин Вершинин (1900 — 1973) советский военачальник, главнокомандующий Военно-воздушными силами СССР (март 1946 — сентябрь 1949, январь 1957 — март 1969), Главный маршал авиации (1959), Герой Советского Союза (1944). Член ЦК КПСС (1961—1971). Депутат Верховного Совета СССР II (1946—1950), IV–VII (с 1954) созывов.
Фото: департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка
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