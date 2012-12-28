В Липецке установят памятный знак маршалу авиации Константину Вершинину

Для установки знака выбрана улица Космонавтов.

Городская комиссия по увековечиванию памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других объектов одобрила инициативу областного Совета об установке в Липецке памятного знака маршалу авиации Константину Вершинину.Как сообщили GOROD48 памятный знак, предлагается установить на площади Космонавтов за счёт внебюджетных средств.Идея об увековечивании имени Константина Вершинина, который проходил службу Липецке в довоенный период и в начале Великой Отечественной войны, обсуждалась еще в 2020 году. Тогда памятный знак маршалу авиации общественный совет при председателе горсовета предлагал установить на улице Космонавтов или площади Авиаторов.— Константин Вершинин стоял у истоков создания первого отряда космонавтов. Николай Каманин, генерал — полковник авиации, подбирал космонавтов, а Вершинин утверждал и представлял госкомиссии, — пояснял тогда свое предложение журналист Юрий Бакланов. Он надеялся, что знак появится к 100-летию со дня рождения Константина Вершинина.Константин Вершинин (1900 — 1973) советский военачальник, главнокомандующий Военно-воздушными силами СССР (март 1946 — сентябрь 1949, январь 1957 — март 1969), Главный маршал авиации (1959), Герой Советского Союза (1944). Член ЦК КПСС (1961—1971). Депутат Верховного Совета СССР II (1946—1950), IV–VII (с 1954) созывов.