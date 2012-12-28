Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: самые высокие зарплаты марта, начальство бесит в зумерах безответственность и разгильдяйство
Спорт
Возгорание на улице Ленина утром тушили 17 пожарных
Происшествия
99-летняя липчанка застряла на своей кухне между стеной и газовым котлом
Общество
Липецкая вечЁрка: автомобиль на заборе, новые уловки мошенников, и когда горожане пойдут в баню
Общество
На 20-летнего и 21-летнего угонщиков устроили засаду: украденные машины они собирались сдать на металлолом
Происшествия
Пруд между микрорайоном «Елецкий» и Сырским Рудником перегородили сетью
Общество
Мошенники придумали новую легенду: теперь они собирают данные «для военкомата»
Происшествия
Пострадавший в аварии на улице Ленина водитель госпитализирован
Происшествия
61-летняя ельчанка хотела купить иномарку и перевела мошенникам почти четыре миллиона рублей
Происшествия
Пьяная езда стоила 21-летнему грязинцу машины, прав и 250 000 рублей
Происшествия
Читать все
Наскальная живопись 2.0: уличные художники превращают Липецк в пещеру
Общество
Губернатор и депутат Госдумы рассказали, как Липецкая область попала в пилотный проект особого порядка ОГЭ
Общество
Пруд между микрорайоном «Елецкий» и Сырским Рудником перегородили сетью
Общество
В «Тойоте» 56-летнего ельчанина нашли 2150 пачек немаркированных сигарет
Происшествия
Проектирование строительства пятого аэротенка на городских очистных разбили на этапы
Общество
В Липецке установят памятный знак маршалу авиации Константину Вершинину
Общество
Среди возвращённых 175 российских военнослужащих — житель Лебедянского района
Общество
В Сырском Руднике и Косыревке отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области постепенно потеплеет
Погода в Липецке
Специалисты «РВК-Липецк» не запрашивают коды из СМС
Общество
Читать все
Общество
450
сегодня, 16:39
4

В Липецке установят памятный знак маршалу авиации Константину Вершинину

Для установки знака выбрана улица Космонавтов.

Городская комиссия по увековечиванию памяти выдающихся личностей, исторических событий, наименованию улиц и других объектов одобрила инициативу областного Совета об установке в Липецке памятного знака маршалу авиации Константину Вершинину.

Как сообщили GOROD48 памятный знак, предлагается установить на площади Космонавтов за счёт внебюджетных средств.

Идея об увековечивании имени Константина Вершинина, который проходил службу Липецке в довоенный период и в начале Великой Отечественной войны, обсуждалась еще в 2020 году. Тогда памятный знак маршалу авиации общественный совет при председателе горсовета предлагал установить на улице Космонавтов или площади Авиаторов.

— Константин Вершинин стоял у истоков создания первого отряда космонавтов. Николай Каманин, генерал — полковник авиации, подбирал космонавтов, а Вершинин утверждал и представлял госкомиссии, — пояснял тогда свое предложение журналист Юрий Бакланов. Он надеялся, что знак появится к 100-летию со дня рождения Константина Вершинина.

Константин Вершинин (1900 — 1973) советский военачальник, главнокомандующий Военно-воздушными силами СССР (март 1946 — сентябрь 1949, январь 1957 — март 1969), Главный маршал авиации (1959), Герой Советского Союза (1944). Член ЦК КПСС (1961—1971). Депутат Верховного Совета СССР II (1946—1950), IV–VII (с 1954) созывов.

Фото: департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка 
памятный знак
Вершинин
0
0
1
4
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фокс
22 минуты назад
Василий Сталин, Герман Титов тоже учились в Липецком авиацентре, давайте ставить доски! Если всем знаменитым авиаторам ставить доски, домов в городе не хватит, да и гранита на доски
Ответить
достойно
24 минуты назад
лучше, чем купцам-барыгам
Ответить
он
49 минут назад
Ул 4-й пятилетки ,Ул 30 лет октября и ул 40 лет лет октября любую можно переименовать в честь гроя и маршала
Ответить
парторг
38 минут назад
Тебя не спросили,что и как переименовать.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить