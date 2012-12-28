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Пострадавший в аварии на улице Ленина водитель госпитализирован
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сегодня, 09:12

Пострадавший в аварии на улице Ленина водитель госпитализирован

За сутки на дорогах области получили травмы три человека.

58-летний водитель автомобиля «Рено», пострадавший 18 марта в аварии на улице Ленина в Липецке, госпитализирован. Об этом сообщает областное управление Госавтоинспекции.

Напомним, вчера вечером «Рено» столкнулся с «Ауди» под управлением 36-летнего мужчины. По предварительным данным, водитель «Рено» не предоставил второму автомобилю преимущество проезде.  

Во дворе на улице Космонавтов 45-летняя женщина за рулем «Лады Весты», двигаясь задним ходом, наехала на 86-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу. 

В Добринке на улице Весенней 57-летний водитель «Волги» не справился с управлением и съехал с дороги. С травмами водителя доставили в больницу.

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