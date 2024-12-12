Новые способы обмана: мошенники просят обновить электронный дневник и восстановить доступ к банковским картам
Новые способы обмана: мошенники просят обновить электронный дневник и восстановить доступ к банковским картам
Сегодня в Липецке: самые высокие зарплаты марта, начальство бесит в зумерах безответственность и разгильдяйство
Липецкая вечЁрка: автомобиль на заборе, новые уловки мошенников, и когда горожане пойдут в баню
Спорт
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: самые высокие зарплаты марта, начальство бесит в зумерах безответственность и разгильдяйство
Всё самое главное про наступивший день.
Столбик термометра поднимется от +3 до +5 градусов, день пройдёт преимущественно без осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Инженерной, 3, Спиртозаводской, 1, 3, 4, 5, 9а, 10, 11, 12; на площади Мира, 1, 1а, 1б, 1г, 11в.
Отключение света
С 09:00 до 17:00из-за ремонта сетей обесточат улицы Вермишева, 16б; Зегеля, 1; Кирова; Крымскую 2-ю, Пригородную.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Юный пианист-виртуоз
В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 19:00 выступит пианист Сергей Давыдченко (12+).
В Липецке он исполнит произведения Ф.Шуберта, С.Прокофьева.
Народный ансамбль
Музыка сегодня будет звучать и в библиотеке «Сокольской» (пл. Константиновой, 3). В 14:00 здесь выступит ансамбль русской песни «Ивушка».
Фото vk.com/ocknt
Вход свободный.
Театр
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажет комедию по произведению В. Ампилова «История с м…» (16+).
Лёгкий и эксцентричный комедийный сюжет в духе культового «Ревизора». Действие происходит в провинциальной гостинице. Администратор выгоняет из женского номера молодого человека, при этом оскорбляя и унижая его. Между мужчинами завязывается потасовка. Хозяйка номера, симпатичная молодая девушка, в свою очередь, не меньше возмущена поведением хама-администратора.
Изнанка театра
Если же вы хотите понять, как всё устроено в театра и как ставят спектакли, то вам сегодня прямая дорога в Центр молодежного чтения (ул. Неделина, 31а). В 14:00 здесь пройдёт встреча «Театральное зазеркалье» с артистом ЛГАДТ им. Л..Н. Толстого Евгением Азмановым и юными актерами театрально-образовательного центра «Дебют» (12+).
Фото vk.com
Вход свободный.
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня вновь станет приютом комедиантов. В 20:01 начнётся вечер юмора: «Импровизация на троих» от Клуба Липецкой Комедии (18+).
Горячие вакансии марта
Судя по открытым объявлениям на сервисах по поиску работы, в Липецке можно должности с зарплатой около 100 тысяч рублей.Больше всего в марте готовы платить в крупнейшей телекоммуникационной сети сотруднику по продажам корпоративным клиентам – 112 тысяч рублей.
«Всё хорошо, если бы работать умел и начальству не тыкал»
SuperJob задал вопрос работодателям, что их больше всего раздражает в молодых сотрудниках компаний.
Каждый пятый руководитель и HR-менеджер назвали безответственность и разгильдяйство – 20% опрошенных.
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