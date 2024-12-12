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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: самые высокие зарплаты марта, начальство бесит в зумерах безответственность и разгильдяйство

Всё самое главное про наступивший день.

Потеплеет

Столбик термометра поднимется от +3 до +5 градусов, день пройдёт преимущественно без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Инженерной, 3, Спиртозаводской, 1, 3, 4, 5, 9а, 10, 11, 12; на площади Мира, 1, 1а, 1б, 1г, 11в.

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Большое отключение воды начнётся в 17:00. Расстаться с комфортом придётся жителям Сокола и района Цемзавода.

Отключение света

С 09:00 до 17:00из-за ремонта сетей обесточат улицы Вермишева, 16б; Зегеля, 1; Кирова; Крымскую 2-ю, Пригородную.

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Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Юный пианист-виртуоз

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 19:00 выступит пианист Сергей Давыдченко (12+).

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21-летний уроженец Ставропольского края выигрывал немало российских и международных конкурсов. На его счету победы в V Всероссийском телевизионном конкурсе юных талантов «Синяя птица» (2018), первая премия XVII Международного Конкурса имени П. И. Чайковского (2023) и т.д.

В Липецке он исполнит произведения Ф.Шуберта, С.Прокофьева.

Народный ансамбль

Музыка сегодня будет звучать и в библиотеке «Сокольской» (пл. Константиновой, 3). В 14:00 здесь выступит ансамбль русской песни «Ивушка».

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Фото vk.com/ocknt

Вход свободный.

Театр

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажет комедию по произведению В. Ампилова «История с м…» (16+).

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Лёгкий и эксцентричный комедийный сюжет в духе культового «Ревизора». Действие происходит в провинциальной гостинице. Администратор выгоняет из женского номера молодого человека, при этом оскорбляя и унижая его. Между мужчинами завязывается потасовка. Хозяйка номера, симпатичная молодая девушка, в свою очередь, не меньше возмущена поведением хама-администратора.

Изнанка театра

Если же вы хотите понять, как всё устроено в театра и как ставят спектакли, то вам сегодня прямая дорога в Центр молодежного чтения (ул. Неделина, 31а). В 14:00 здесь пройдёт встреча «Театральное зазеркалье» с артистом ЛГАДТ им. Л..Н. Толстого Евгением Азмановым и юными актерами театрально-образовательного центра «Дебют» (12+).

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Фото vk.com

Вы можете познакомиться с секретами сценического мастерства, узнать много нового о любимом виде искусства.

Вход свободный.

Вечер импровизации

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня вновь станет приютом комедиантов. В 20:01 начнётся вечер юмора: «Импровизация на троих» от Клуба Липецкой Комедии (18+).

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Трое актеров под управлением импровизационных обстоятельств создадут уникальные сцены, которые заставят вас смеяться до слез.

Горячие вакансии марта

Судя по открытым объявлениям на сервисах по поиску работы, в Липецке можно должности с зарплатой около 100 тысяч рублей.Больше всего в марте готовы платить в крупнейшей телекоммуникационной сети сотруднику по продажам корпоративным клиентам – 112 тысяч рублей.

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Юрист может заработать от 100 тысяч рублей, слесарь – примерно такую же сумму. Эксперту по осмотру недвижимости и инженеру-конструктору готовы платить от 80 тысяч рублей.

«Всё хорошо, если бы работать умел и начальству не тыкал»

SuperJob задал вопрос работодателям, что их больше всего раздражает в молодых сотрудниках компаний.

Каждый пятый руководитель и HR-менеджер назвали безответственность и разгильдяйство – 20% опрошенных.

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13% взрослых серьёзных людей бесит привычка молодёжи легко и часто менять работу. 12% отметили необязательность и недисциплинированность; 8% - нежелание молодежи работать. 7% возмущены завышенными зарплатными ожиданиями. 6% эйчаров считают молодых сотрудников излишне амбициозными. Капризность, требовательность и нежелание учиться раздражают каждого двадцатого HR-менеджера. По 2% кадровиков отмечают у представителей поколения Z молодого излишнюю чувствительность к критике, несоблюдение субординации и некачественное выполнение задач.

Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, но не нужно забывать о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (4)

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Электорат
сегодня, 08:03
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Прорк
сегодня, 08:02
Зарплата у слесарей у нас примерно такая сумма - 100 тыс. ! Приезжайте в наш самый честный и счастливый город !
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Мдаа
22 минуты назад
Ну и где же слесарь то 100ку берет
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Житель
сегодня, 07:58
Самые большие з.п. у нас,скоро гасторбайтеры с Москвы и Питера попрут,а там глядишь и со всего мира хлынут,ура товарищи!
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