Общество
сегодня, 11:30
Прием заявок в онлайн-шествие «Бессмертного полка» продлен
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Сетевой парад пройдет на мобильных платформах.
Прием заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» продлен, сообщают организаторы акции. Речь о регистрации в мобильных приложениях и на сайте партнера акции.
- До 12:00 9 мая все желающие могут подать заявки через мини-приложения «ВКонтакте» и «Одноклассники». Расскажите и вы о своем герое, регистрируйтесь и присоединяйтесь к шествию в День Победы, - призывают авторы акции.
Напомним, прием заявок на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» завершен 7 мая в 10:00. Виртуальный народный парад начнется в 15.00 по местному времени во всех регионах России и примерно еще в ста странах.
Повторить акцию «Бессмертный полк онлайн» решили по итогам прошлого года. Тогда общероссийское шествие впервые полностью прошло в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте, а также в социальных сетях. Она шла 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано около трех миллионов заявок из разных стран.
- До 12:00 9 мая все желающие могут подать заявки через мини-приложения «ВКонтакте» и «Одноклассники». Расскажите и вы о своем герое, регистрируйтесь и присоединяйтесь к шествию в День Победы, - призывают авторы акции.
Напомним, прием заявок на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» завершен 7 мая в 10:00. Виртуальный народный парад начнется в 15.00 по местному времени во всех регионах России и примерно еще в ста странах.
Повторить акцию «Бессмертный полк онлайн» решили по итогам прошлого года. Тогда общероссийское шествие впервые полностью прошло в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте, а также в социальных сетях. Она шла 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, было подано около трех миллионов заявок из разных стран.
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