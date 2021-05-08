Происшествия

сегодня, 11:05

Покупатель обокрал гипермаркет посуды

2 503
#кража #магазин
Покупатель обокрал гипермаркет посуды

Мужчина вынес из торгового зала несколько комплектов постельного белья.

Мировой судья участка № 10 Правобережного района рассмотрел материалы уголовного дела о магазинной краже. Липчанину удалось обокрасть гипермаркет на Лебедянском шоссе.

Следствие установило, что мужчина обокрал отдел постельных принадлежностей. Липчанин украл со стеллажей четыре комплекта постельного белья в упаковочных коробках. Их он сложил в свой рюкзак и пакет. Мужчина похитил товара на 5 863 рубля 35 копеек.

В судебном заседании от подсудимого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Свою просьбу он аргументировал полным признанием вины и тем, что пожертвовал благотворительному фонду 3 000 рублей. Представитель потерпевшего указал, что примирение с подсудимым невозможно, хотя причиненный им ущерб и возмещен.

При вынесении постановления суд учел то, что мужчина официально нигде не работает, обязан содержать ребенка, ранее привлекался к ответственности за нелегальный оборот наркотиков.

Суд прекратил уголовное дело, но назначил магазинному вору штраф в 10 000 рублей.
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#кража #магазин

Комментарии (2)

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Мелко плавает

59 минут назад
Своровал 5863 руб., а штраф за это заплатит 10 тыс. руб. Получается, своровал себе в ущерб, остался "в минусе". Вывод: если уж воровать, то только миллиардами или вагонами, не меньше!
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Марина со Стугородка, 26

сегодня, 11:16
Обокрал гипермаркет посуды, а вынес комплекты белья. Как вам это? У моей Алки сожитель регулярно тырит деньги, и ничего?
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