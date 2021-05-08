Покупатель обокрал гипермаркет посуды

Мужчина вынес из торгового зала несколько комплектов постельного белья.

Мировой судья участка № 10 Правобережного района рассмотрел материалы уголовного дела о магазинной краже. Липчанину удалось обокрасть гипермаркет на Лебедянском шоссе.



Следствие установило, что мужчина обокрал отдел постельных принадлежностей. Липчанин украл со стеллажей четыре комплекта постельного белья в упаковочных коробках. Их он сложил в свой рюкзак и пакет. Мужчина похитил товара на 5 863 рубля 35 копеек.



В судебном заседании от подсудимого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Свою просьбу он аргументировал полным признанием вины и тем, что пожертвовал благотворительному фонду 3 000 рублей. Представитель потерпевшего указал, что примирение с подсудимым невозможно, хотя причиненный им ущерб и возмещен.



При вынесении постановления суд учел то, что мужчина официально нигде не работает, обязан содержать ребенка, ранее привлекался к ответственности за нелегальный оборот наркотиков.



Суд прекратил уголовное дело, но назначил магазинному вору штраф в 10 000 рублей.