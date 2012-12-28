Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Общество
23
5 минут назад
Картофель все дороже
Итоги недели: цены.
Набор дорогих продуктов подорожал существеннее — на 85 рублей 98 копеек. Растут цены на сахар, лук, бакалейные товары. На некоторые продукты закочились скидки.
И так дорогой в этом году картофель снова вырос в цене. Самый дешевый, который мы нашли, стоил 69 рублей 99 копеек. На Центральном рынке самая распространенная цена — 70 рублей. В магазинах все чаще предлагают картофель нового урожая, естественно, дорогой. А где-то кроме импортных клубней других нет!
В одном из магазинов сразу на 8 рублей 90 копеек подорожал куры, притом что в соседних цены не изменились.
В том же магазине почему-то подорожал сахар. И тоже на 8 рублей 90 копеек.
Цена на сахар в магазинах разнится чуть ли не два раза. Можно найти, например, белгородский по 61 рублю 99 копеек за килограмм, а можно тамбовский — по 109 рублей 99 копеек за килограмм.
Липецкий, точнее боринский сахар, продают на Центральном рынке, цена на него давно не менялась — 90 рублей за килограмм.
— Все также, ничего у нас не меняется. Как и в стране, — философски заметил продавец из бакалейного отдела.
Продолжают дорожать яблоки. Самые дорогие, из тех, что мы нашли, стоят уже 174 рубля 99 копеек — а на ценнике красуется «выгодно!» Кому?
На Центральном рынке потерявшие товарный вид яблоки можно купить даже по 30 рублей за килограмм.
Кстати, в одном из магазинов со скидкой продают несвежий хлеб, но по две буханки.
Сразу в нескольких магазинах покупателям предлагают поучаствовать в розыгрыше призов. Один магазин в качестве главного приза сулит 1 000 000 рублей, другой — путешествие. Чем больше сумма в чеке — тем больше шансов его получить.
На Центральном рынке тоже стараются разрекламировать свой товар. Иногда весьма необычно.
— Масло — огонь!
— Редиска — медЁнная!
Здесь все больше продавцов переезжает из помещений в открытые ряды.
При этом они жалуются на отсутствие покупателей.
— В первую неделю поста хорошо торговля шла. А сейчас нет людей, может, конец месяца? Хотя, в прошлом году люди были. Но и цены тогда были ниже! Это только зарплата у нас осталась прежняя, а цены растут! — пожаловалась продавец сырного отдела.
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