Картофель все дороже

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина с дешевыми продуктами подорожала на 15 рублей 88 копеек. В основном из-за роста цен на картофель.Набор дорогих продуктов подорожал существеннее — на 85 рублей 98 копеек. Растут цены на сахар, лук, бакалейные товары. На некоторые продукты закочились скидки.И так дорогой в этом году картофель снова вырос в цене. Самый дешевый, который мы нашли, стоил 69 рублей 99 копеек. На Центральном рынке самая распространенная цена — 70 рублей. В магазинах все чаще предлагают картофель нового урожая, естественно, дорогой. А где-то кроме импортных клубней других нет!В одном из магазинов сразу на 8 рублей 90 копеек подорожал куры, притом что в соседних цены не изменились.В том же магазине почему-то подорожал сахар. И тоже на 8 рублей 90 копеек.Цена на сахар в магазинах разнится чуть ли не два раза. Можно найти, например, белгородский по 61 рублю 99 копеек за килограмм, а можно тамбовский — по 109 рублей 99 копеек за килограмм.Липецкий, точнее боринский сахар, продают на Центральном рынке, цена на него давно не менялась — 90 рублей за килограмм.— Все также, ничего у нас не меняется. Как и в стране, — философски заметил продавец из бакалейного отдела.Продолжают дорожать яблоки. Самые дорогие, из тех, что мы нашли, стоят уже 174 рубля 99 копеек — а на ценнике красуется «выгодно!» Кому?На Центральном рынке потерявшие товарный вид яблоки можно купить даже по 30 рублей за килограмм.Кстати, в одном из магазинов со скидкой продают несвежий хлеб, но по две буханки.Сразу в нескольких магазинах покупателям предлагают поучаствовать в розыгрыше призов. Один магазин в качестве главного приза сулит 1 000 000 рублей, другой — путешествие. Чем больше сумма в чеке — тем больше шансов его получить.На Центральном рынке тоже стараются разрекламировать свой товар. Иногда весьма необычно.— Масло — огонь!— Редиска — медЁнная!Здесь все больше продавцов переезжает из помещений в открытые ряды.При этом они жалуются на отсутствие покупателей.— В первую неделю поста хорошо торговля шла. А сейчас нет людей, может, конец месяца? Хотя, в прошлом году люди были. Но и цены тогда были ниже! Это только зарплата у нас осталась прежняя, а цены растут! — пожаловалась продавец сырного отдела.