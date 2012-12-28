Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Жертвой телефонных мошенников стал молодой липчанин, перечисливший им более двух миллионов рублей
«Без крайней необходимости не посещайте магазины, не пользуйтесь общественным транспортом...»
Происшествия
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сегодня, 09:35
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В Грязях будут судить старика, изувечившего несовершеннолетнюю
В Грязях возбудили уголовное дело по резонансному ДТП с участием трёх автомобилей.
Больше всего в этой ситуации пострадали люди внутри «Датсуна», летавшего по дороге, словно футбольный мячик. В частности, несовершеннолетняя пассажирка получила травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.
В полиции уточнили, что дело возбуждено против 68-летнего водителя «Опеля» по части 1 статьи 264 УР РФ, которая предусматривает до 2-х лет лишения свободы.
Фото с места происшествия УМВД РФ по Липецкой области
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