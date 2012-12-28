В Грязях будут судить старика, изувечившего несовершеннолетнюю

В Грязях возбудили уголовное дело по резонансному ДТП с участием трёх автомобилей.

В полиции уточнили, что дело возбуждено против 68-летнего водителя «Опеля» по части 1 статьи 264 УР РФ, которая предусматривает до 2-х лет лишения свободы.















Фото с места происшествия УМВД РФ по Липецкой области

В УМВД РФ по Липецкой области напомнили, что 14 марта текущего года на 307 км федеральной трассы «Орел – Тамбов» произошла крупная авария. По результатам проверки выяснилось, что пытавшийся развернуться водитель «Опеля» нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем «Датсун», который отбросило на грузовик МАН.Больше всего в этой ситуации пострадали люди внутри «Датсуна», летавшего по дороге, словно футбольный мячик. В частности, несовершеннолетняя пассажирка получила травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.