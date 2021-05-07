Общество

32 минуты назад

В Липецке продолжается озеленение новых микрорайонов

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#озеленение #фонд «Милосердие» #Михаил Тарасенко
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В Липецке продолжается озеленение новых микрорайонов

650 кустарников накануне высадили в двух дворах на улице Свиридова. В конце апреля «зеленая» акция также прошла во дворах на улице Кривенкова.  

В Липецке теме экологии и озеленения с каждым годом уделяют все больше внимания.

Жители города активно поддерживают экологические мероприятия. Ранее участие в аналогичной акции по высадке деревьев принял депутат Государственной Думы от Липецкой области Михаил Тарасенко. Он убежден, что «зеленые» акции, ставшие в городе традиционными, крайне важны.

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«Зеленые насаждения - это кислород, это комфортная и благополучие окружающей среды. И то, что Липецк - зеленый город, по сравнению со многими другими городами России - это здорово. Но деревья стареют – наш «зеленый фонд» необходимо обновлять и приумножать. Потому что когда город зеленеет, он становится еще современнее и комфортнее для жителей. И это помогает  соответствовать всем современным экологическим нормам», - подчеркнул Михаил Тарасенко.

Акции по озеленению в Липецке проходят при поддержке благотворительного фонда «Милосердие». В 2020 году на благоустройство городских общественных пространств, в том числе, на высадку деревьев и кустарников, фонд направил больше пяти миллионов рублей.

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«Сегодня мы объявили очередной старт нашего масштабного проекта, который продлится вплоть до осени. Я очень рада, что в нем активно участвуют неравнодушные горожане - вместе мы составили программу, список мест, наиболее остро нуждающихся в зеленых насаждениях. В первую очередь, в новых микрорайонах. Так что мы эти акции однозначно будем продолжать!» - рассказала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

До конца года в городе высадят в общей сложности 2000 саженцев деревьев и кустарников: клен, тую, рябину, ель, березу, каштан, спирею и сирень. Кроме того, благоустроят и клумбы - высадят около 1000 цветов.
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#озеленение #фонд «Милосердие» #Михаил Тарасенко
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