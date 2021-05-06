Происшествия

55 минут назад

В пожаре в Данковском районе погибли мужччина и женщина

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#пожар #жертвы
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В пожаре в Данковском районе погибли мужччина и женщина

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти двух жителей города Данкова при пожаре. 

Как сообщал сегодня GOROD48, в селе Ягодное Данковского района, во время тушения пожара в одной из квартир дома по улице Садовая обнаружены тела двух человек.

Погибшие - 60-летний мужчина и 55-летняя женщина, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области. 

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, проводится осмотр, устанавливаются очаг возгорания и его причина.  Следователи проверяют все версии пожара, в том числе неосторожность при курении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
1 597
#пожар #жертвы
1

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22 минуты назад
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