55 минут назад
В пожаре в Данковском районе погибли мужччина и женщина
Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти двух жителей города Данкова при пожаре.
Погибшие - 60-летний мужчина и 55-летняя женщина, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
- В настоящее время на месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, проводится осмотр, устанавливаются очаг возгорания и его причина. Следователи проверяют все версии пожара, в том числе неосторожность при курении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
100 грамм решили всё