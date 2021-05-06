В Липецкой области произошел пожар с жертвами

Информация о погибших уточняется

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, 6 мая произошел пожар в жилом доме на улице Садовой в селе Ягодное Данковского района.



На тушение пожара было направлено 2 отделения пожарной охраны. Есть пострадавшие.



В результате пожара повреждены конструкции жилого дома по всей площади. На месте работают сотрудники пожарного надзора для установления причины пожара.



Как стало известно GOROD48, в пожаре тесть жертвы, по предварительной, не уточненной информации - два человека.



В СУ СК России по Липецкой области о жертвах пожара пока информацией не располагают. Дальнейшая информация уточняется.

