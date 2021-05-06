Происшествия

56 минут назад

В Липецкой области произошел пожар с жертвами

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#пожар
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В Липецкой области произошел пожар с жертвами

Информация о погибших уточняется

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, 6 мая произошел пожар в жилом доме на улице Садовой в селе Ягодное Данковского района.
 
На тушение пожара было направлено 2 отделения пожарной охраны. Есть пострадавшие. 
 
В результате пожара повреждены конструкции жилого дома по всей площади. На месте работают сотрудники пожарного надзора для установления причины пожара.

Как стало известно GOROD48, в пожаре тесть жертвы, по предварительной, не уточненной информации - два человека. 

В СУ СК России по Липецкой области о жертвах пожара пока информацией не располагают. Дальнейшая информация уточняется.
1 942
#пожар
2

Комментарии (1)

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Липчанин

17 минут назад
Направлены две команды, и есть жертвы. Разобраться через сколько приехали команды после выезда, если долго то жёстко наказать, вплоть до увольнения.
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