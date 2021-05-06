В Липецке горит нежилое помещение

Пожарные не позволяют огню приблизится к жилым домам

Как сообщается в соцсетях, на улице Авиационной в данный момент происходит пожар.В ГУ МЧС России по Липецкой области сообщили, что, по предварительным данным, горит нежилое помещение.На месте возгорания работает два отделения пожарной охраны. Один пожарный ствол подан на защиту рядом стоящего жилого дома.