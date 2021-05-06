Бизнес

сегодня, 14:30

Офис Банка ЗЕНИТ в Липецке отметил 15-летний юбилей

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#банкзенит
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Офис Банка ЗЕНИТ в Липецке отметил 15-летний юбилей

Липецкий офис «Победы/48» Банка ЗЕНИТ отмечает юбилей. Уже 15 лет отделение помогает жителям решать ежедневные финансовые вопросы. Доверие клиентов к Банку строится на профессионализме и компетентности сотрудников.

Для клиентов доступна широкая линейка кредитных продуктов, это потребительские кредиты, ипотечные программы, кредит под залог недвижимости или автомобиля, кредитные карты. Каждый клиент получает высококвалифицированную консультацию и индивидуальный подход, что позволяет подобрать нужный продукт. Также оказываются услуги по обслуживают карт, открытию и ведению вкладов, обмену валюты и многое другое.

Офис работает ежедневно, с понедельника по субботу, по адресу:
г. Липецк, проспект Победы, д. 102, пом. 40а.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

PR

172
#банкзенит
1

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