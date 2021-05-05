В России
сегодня, 12:52
В Воронеже возбудили уголовное дело после стрельбы по подросткам
Пострадавший в стрельбе находится в больнице
В Воронежской области мужчина открыл стрельбу по школьникам после того, как припарковал автомобиль около своего дома. Он находился в нетрезвом виде. В результате стрельбы один из школьников получил ранение в плечо и был доставлен в больницу.
Как сообщает РЕН ТВ, стрелявшим оказался гендиректор компании, специализирующейся на торговле лесоматериалами и строительными материалами.
"По предварительным данным, компания молодых людей остановила машину, возник конфликт. В ходе конфликта пассажир автомобиля достал пистолет, хотел припугнуть, но нечаянно выстрелил и попал в руку подростку. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью")", - сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
Травматический пистолет изъят. Подросток находится в больнице.
Полиция возбудила дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением оружия (ч.2 ст. 115 УК РФ). Наказание по этой статье – от обязательных работ до двух лет лишения свободы. Поскольку происшествие вызвало серьёзный общественный резонанс, следственный комитет принял решение забрать это дело у полиции и взять расследование на себя.
Как отмечают очевидцы, мужчина не в первый раз стреляет по людям. Год назад он также открыл стрельбу по подросткам. Тогда его преступление оказалось безнаказанным.
Как сообщает РЕН ТВ, стрелявшим оказался гендиректор компании, специализирующейся на торговле лесоматериалами и строительными материалами.
"По предварительным данным, компания молодых людей остановила машину, возник конфликт. В ходе конфликта пассажир автомобиля достал пистолет, хотел припугнуть, но нечаянно выстрелил и попал в руку подростку. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью")", - сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
Травматический пистолет изъят. Подросток находится в больнице.
Полиция возбудила дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением оружия (ч.2 ст. 115 УК РФ). Наказание по этой статье – от обязательных работ до двух лет лишения свободы. Поскольку происшествие вызвало серьёзный общественный резонанс, следственный комитет принял решение забрать это дело у полиции и взять расследование на себя.
Как отмечают очевидцы, мужчина не в первый раз стреляет по людям. Год назад он также открыл стрельбу по подросткам. Тогда его преступление оказалось безнаказанным.