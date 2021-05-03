Общество

29 минут назад

На площади Победы срезают старый асфальт

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#ремонт #дороги
На площади Победы срезают старый асфальт

Подрядчик уже заменил бордюры.

Подрядчик приступил к фрезерованию покрытия проезжей части на площади Победы: там предстоит срезать старый асфальт на участке общей площадью порядка восьми тысяч квадратных метров, затем уложить выравнивающий и верхний слои и привести в порядок ливневки и смотровые колодцы.

Как сообщает городская администрация, чтобы не создавать серьёзных препятствий движению транспорта, фрезеровать полосы рабочие будут поочерёдно, начнут с внутреннего радиуса. Для минимизации риска пробок на соседних дорогах, сотрудники Центра организации дорожного движения перенастроили светофоры, установленные на площади. Сейчас они продолжают контролировать ситуацию с трафиком, при необходимости в работу объектов будут внесены дополнительные коррективы.

Ремонт проезжей части на площади Победы, который проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», стартовал 10 апреля. Рабочие уже заменили порядка километра бортовых камней.
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#ремонт #дороги

Комментарии (2)

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Лавочница

16 минут назад
Забетонируйте проезжую часть чтобы забыть о ремонте раз и навсегда. В Липецкп море цемента, зачем вообще нужен этот вонючий асфальт?
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Митрич

18 минут назад
СМОТРИТЕ НЕ НАКОСЯЧЬТЕ КАК АРМЯНЕ. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО СТИРАЛЬНОЙ ДОСКИ!!!
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