Общество
29 минут назад
На площади Победы срезают старый асфальт
Подрядчик уже заменил бордюры.
Подрядчик приступил к фрезерованию покрытия проезжей части на площади Победы: там предстоит срезать старый асфальт на участке общей площадью порядка восьми тысяч квадратных метров, затем уложить выравнивающий и верхний слои и привести в порядок ливневки и смотровые колодцы.
Как сообщает городская администрация, чтобы не создавать серьёзных препятствий движению транспорта, фрезеровать полосы рабочие будут поочерёдно, начнут с внутреннего радиуса. Для минимизации риска пробок на соседних дорогах, сотрудники Центра организации дорожного движения перенастроили светофоры, установленные на площади. Сейчас они продолжают контролировать ситуацию с трафиком, при необходимости в работу объектов будут внесены дополнительные коррективы.
Ремонт проезжей части на площади Победы, который проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», стартовал 10 апреля. Рабочие уже заменили порядка километра бортовых камней.
Как сообщает городская администрация, чтобы не создавать серьёзных препятствий движению транспорта, фрезеровать полосы рабочие будут поочерёдно, начнут с внутреннего радиуса. Для минимизации риска пробок на соседних дорогах, сотрудники Центра организации дорожного движения перенастроили светофоры, установленные на площади. Сейчас они продолжают контролировать ситуацию с трафиком, при необходимости в работу объектов будут внесены дополнительные коррективы.
Ремонт проезжей части на площади Победы, который проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», стартовал 10 апреля. Рабочие уже заменили порядка километра бортовых камней.
Лавочница
Митрич