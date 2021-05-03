На площади Победы срезают старый асфальт

Подрядчик уже заменил бордюры.

Подрядчик приступил к фрезерованию покрытия проезжей части на площади Победы: там предстоит срезать старый асфальт на участке общей площадью порядка восьми тысяч квадратных метров, затем уложить выравнивающий и верхний слои и привести в порядок ливневки и смотровые колодцы.



Как сообщает городская администрация, чтобы не создавать серьёзных препятствий движению транспорта, фрезеровать полосы рабочие будут поочерёдно, начнут с внутреннего радиуса. Для минимизации риска пробок на соседних дорогах, сотрудники Центра организации дорожного движения перенастроили светофоры, установленные на площади. Сейчас они продолжают контролировать ситуацию с трафиком, при необходимости в работу объектов будут внесены дополнительные коррективы.



Ремонт проезжей части на площади Победы, который проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», стартовал 10 апреля. Рабочие уже заменили порядка километра бортовых камней.

