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Награждённый медалью «За отвагу» участник СВО пытается оспорить решение о призыве на срочную службу
Общество
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29 минут назад
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Награждённый медалью «За отвагу» участник СВО пытается оспорить решение о призыве на срочную службу
Сегодня в областном суде не смогли поставить точку в непростой юридической коллизии.
Артём Голобоков был на СВО с 19 октября 2022 года по 19 апреля 2023 года, получил две награды: медаль «За отвагу» и крест ЧВК «Вагнер» — но это корпоративная награда военной компании.
После прохождения полугодовой службы в ЧВК липчанин вернулся домой.
Через некоторое время Артём Голобоков сам отправился в военкомат по новому месту регистрации в Хлевном — чтобы встать на воинский учёт, получить военный билет и в дальнейшем удостоверение ветерана боевых действий. Но ему отказали и вручили повестку о призыве на срочную службу.
Решение призывной комиссии Артём Голобоков начал оспаривать в суде .
Сам Голобоков сегодня на процесс в областном суде не пришёл — он работает вахтовым методом в нефтеперерабатывающей компании в другом регионе. Но его представитель принесла в суд награды и кипу документов. Она пытается доказать, что военную службу её доверитель уже прошёл.
Адвокат Карина Тонких ссылается на Федеральный закон №53 «О воинской обязанности и военной службе», в части первой статьи второй которого говорится, что военная служба — особый вид федеральной государственной службы, исполняемой в вооруженных силах России и в войсках национальной гвардии, в спасательных воинских формированиях, в службе внешней разведки, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах следственного комитета и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти, в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и в создаваемых на военное время специальных формированиях.
То есть она настаивает, что её доверитель уже отслужил в специальном формировании и по пункту «б» части первой статьи 23 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» ему положено освобождение от призыва на военную службу как уже ее прошедшему. Карина Тонких уверена: с подобным казусом могут сталкиваться бойцы ЧВК призывного возраста (а сейчас он повышен до 30 лет) по всей стране.
Среди других аргументов участника СВО Артёма Голобокова и его адвоката — даже ссылка на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» от 19 декабря 2024 года. Тогда Владимир Путин сказал, что все защитники России, в том числе бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» должны быть поставлены в равные условия в вопросах выплат и получения соответствующего статуса, и объяснил проблемы тем, что в ЧВК не оформляли никакие индивидуальные контракты с сотрудниками, поэтому у бойцов не возникло никаких юридических отношений с государством.
«Но все равно, какие бы проблемы ни были, все-таки люди, которые сражались за Родину, должны быть поставлены в равные условия с теми, кто это делал рядом с вами плечо к плечу. Какая разница для государства? Никакой. Я с вами полностью согласен и буду настаивать на том, чтобы министерство обороны довело это до конца», — отметил Владимир Путин.
Но суд первой инстанции ещё до «итогов года» отметил, что контракт был заключён с ЧВК, а не с министерством обороны. Да и вообще суды апеллируют не ссылками на эфиры СМИ, а документами. Сегодня для вынесения апелляционного определения их как раз не хватило, и точку в деле так и не поставили — его рассмотрение отложено до 25 февраля.
Члены судебной коллегии задавались вопросами: принимал ли Голобоков присягу и кому именно он присягал? Было ли в условиях контракта, что служба в ЧВК ему зачтётся как срочная? Но, как оказалось, самого этого контракта и его условий на руках у бойца вообще никогда не было, истребовать его пока никак не получается ни через «Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн военных конфликтов», ни в Минобороны. Есть только справка, определяющая период прохождения и подписанная Героем России Дмитрием Подольским, указ о помиловании и награды, а таже характеристика от главы ЛНР Леонида Пасечника и Героя России Андрея Трошева.
Тем временем Артём Голобоков и его адвокат куда только не обращались с запросами: и в Государственный фонд помощи участникам СВО «Защитники Отечества», и в «Лигу защиты интересов ветеранов локальных войн военных конфликтов», и в Минобороны, и в администрацию президента. Уже получен ответ из управления президента Российской Федерации по государственным наградам, подтверждающий факт получения медали «За отвагу». Но статуcа и удостоверения ветерана боевых действий пока нет — хотя сам процесс их получения был запущен полгода назад. При этом многие сослуживцы Голобокова такое удостоверение уже получили.
В суде отметили — вопрос о статусе ветерана боевых действий сейчас не поднимается. Решают совсем другое — есть ли право на освобождение от призыва на военную службу или его нет.
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