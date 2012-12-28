Награждённый медалью «За отвагу» участник СВО пытается оспорить решение о призыве на срочную службу
Сегодня в Липецке: бороться с маркетплейсами, липчане хотят 4-дневную рабочую неделю, чтобы наладить личную жизнь
Умер 44-летний мужчина, которого вместе с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
Дело о подпольном алкоцехе направлено в суд: организатор бизнеса жил по поддельному паспорту
Общество
542
сегодня, 21:27
2
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 5 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях, подачу ресурса ограничат на восьми улицах, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
5 февраля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
Из-за монтажа приборов учета с перебоями с электричеством столкнутся потребители:
- с 14:00 до 17:00 — в домах №№ 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 по улице Архангельской, №№ 9, 21 по улице Астраханской, №№ 16, 17, 18, 19, 19а, 20 по улице Силикатной, на улице Усманской;
- с 14:00 до 18:00 - № 32 по улице Рихарда Зорге, №№ 31, 31а по улице М. Светлова, № 19 по улице Ярославской;
- с 13:00 до 19:00 — в домах №№ 26, 29, 29а, 31 по улице Светлова, №№ 35, 37 по улице Писарева, № 13 по улице Ярославской, №№ 16, 17, 18, 19, 20 по улице Боровой, № 43 по улице Ферросплавной, на улицах Бурлакова, Патриотической, адмирала Макарова, Зои Космодемьянской, в поселке Дачном.
Перерывы составят не более трех часов для каждого отдельного домовладения в указанные промежутки времени.
Из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат:
- с 09:00 до 17:00 — улицы Баумана, Семенова Тян-Шанского, садоводчество «Пусковые двигатели»;
- с 12:00 до 17:00 — дома № 22 по улице Винницкой, №№ 23, 23а по улице Задорожной, № 4 по улице Муравьева, №№ 2, 2а, 10 по улице Одоевского, №№ 7а, 11а, 12 по улице Шахтерской, улицы Рыбалко, Подсобное хозяйство, Харьковскую, район 10-й Шахты, садоводчества «Восход», «Металлург-2».
1
0
1
1
0
Комментарии (2)