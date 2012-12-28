Награждённый медалью «За отвагу» участник СВО пытается оспорить решение о призыве на срочную службу
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Происшествия
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сегодня, 09:53
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«ВАЗ», «Ссанг Йонг» и «Вольво» столкнулись в Грязях: пострадал один из водителей
За сутки в дорожных авариях травмы получили два человека.
В Липецке около шести часов вечера на улице Коммунальной 29-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил 32-летнюю женщину. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализация женщине не понадобилась.
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