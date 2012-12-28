«ВАЗ», «Ссанг Йонг» и «Вольво» столкнулись в Грязях: пострадал один из водителей

За сутки в дорожных авариях травмы получили два человека.



Вечером 4 февраля в Грязях на улице 2-й Чапаева столкнулись автомобили «ВАЗ-21099» с 73-летним мужчиной за рулем и «Ссанг Йонг» с 38-летним водителем, который от удара столкнулся со стоящим автомобилем «Вольво». В аварии получил травмы водитель «ВАЗа», его госпитализировали.В Липецке около шести часов вечера на улице Коммунальной 29-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил 32-летнюю женщину. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализация женщине не понадобилась.