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Происшествия
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15 минут назад
Два человека пострадали в пожаре на улице Суворова
В районах продолжили гореть машины.
Огонь повредил кровлю и вещи в жилом доме на восьми квадратных метрах.
Днем ранее на автодороге Усмань-Девица загорелся 25-летний автомобиль «Митсубиси» — огонь уничтожил моторный отсек. Напомним, что в тот же день пожарные уже тушили автомобиль «Субару» во дворе дома и «Ладу Калину» в гаражом кооперативе.
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