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15 минут назад

Два человека пострадали в пожаре на улице Суворова

В районах продолжили гореть машины.

Ранним утром 5 февраля на улице Суворова в Данкове во время пожара пострадали 54-летняя женщина и 47-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Огонь повредил кровлю и вещи в жилом доме на восьми квадратных метрах.

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Днем ранее на автодороге Усмань-Девица загорелся 25-летний автомобиль «Митсубиси» — огонь уничтожил моторный отсек. Напомним, что в тот же день пожарные уже тушили автомобиль «Субару» во дворе дома и «Ладу Калину» в гаражом кооперативе.
пожар
МЧС
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