Пожарный кроссфит прошел в парке Победы

30 апреля в честь дня пожарной охраны в парке Победы прошли необычные соревнования по кроссфиту среди пожарных частей Липецкой области.

На глазах у публики десять команд из пожарных частей МЧС и УГПСС по Липецкой области решил выяснить кто же из них сильнейший в формате эстафеты. В ней сочетались как простые силовые упражнения, так и элементы пожрано-прикладного спорта.Пожарным надо было выполнить несколько заданий: сделать русские махи гирей весом 24 к, комплексное упражнение со штангой весом 40 кг, бег, кантование покрышки от «Урала», ударами пятикилограммовой кувалды дотолкать еще одну автомобильную покрышку, сделать рывок гири весом 24 кг, проложить рукав и смотать его восьмеркой, перенести два огнетушителя с песком и за канат откатить внедорожник.В соревнованиях победила команда СПСЧ, второе место завоевала команда 7 ПСЧ, а третье заняли огнеборцы Елецкого пожарно-спасательного гарнизона.