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Пожарный кроссфит прошел в парке Победы
30 апреля в честь дня пожарной охраны в парке Победы прошли необычные соревнования по кроссфиту среди пожарных частей Липецкой области.
Пожарным надо было выполнить несколько заданий: сделать русские махи гирей весом 24 к, комплексное упражнение со штангой весом 40 кг, бег, кантование покрышки от «Урала», ударами пятикилограммовой кувалды дотолкать еще одну автомобильную покрышку, сделать рывок гири весом 24 кг, проложить рукав и смотать его восьмеркой, перенести два огнетушителя с песком и за канат откатить внедорожник.
В соревнованиях победила команда СПСЧ, второе место завоевала команда 7 ПСЧ, а третье заняли огнеборцы Елецкого пожарно-спасательного гарнизона.
Ленин