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34 минуты назад

Приморский губернатор предложил ввести сбор с отдыхающих за границей

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#выездной сбор #туризм

Выездной сбор поможет в развитии внутреннего туризма.

Для туристов, которые едут отдыхать за рубеж, необходимо ввести "выездной сбор", - заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на прошедшей накануне презентации нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

По его словам, "выездной сбор" поможет привлечь денежные средства, которые вывозятся за пределы страны, для развития внутреннего туризма, - передает РБК.

"Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны", — пояснил губернатор необходимость введения сбора.

Кожемяко уже выступал ранее с такой же инициативой на заседании комиссии Госсовета по туризму 20 апреля, однако представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко заверила, этот вопрос не рассматривается правительством, - рассказал источник, близкий к комиссии.

Комиссия, председателем которой является сам Кожемяко, включила предложение ввести "выездной сбор" в список мер по поддержке туризма, которые рекомендует рассмотреть правительству.
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#выездной сбор #туризм

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