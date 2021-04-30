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34 минуты назад
Приморский губернатор предложил ввести сбор с отдыхающих за границей
Выездной сбор поможет в развитии внутреннего туризма.
Для туристов, которые едут отдыхать за рубеж, необходимо ввести "выездной сбор", - заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на прошедшей накануне презентации нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
По его словам, "выездной сбор" поможет привлечь денежные средства, которые вывозятся за пределы страны, для развития внутреннего туризма, - передает РБК.
"Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны", — пояснил губернатор необходимость введения сбора.
Кожемяко уже выступал ранее с такой же инициативой на заседании комиссии Госсовета по туризму 20 апреля, однако представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко заверила, этот вопрос не рассматривается правительством, - рассказал источник, близкий к комиссии.
Комиссия, председателем которой является сам Кожемяко, включила предложение ввести "выездной сбор" в список мер по поддержке туризма, которые рекомендует рассмотреть правительству.
По его словам, "выездной сбор" поможет привлечь денежные средства, которые вывозятся за пределы страны, для развития внутреннего туризма, - передает РБК.
"Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны", — пояснил губернатор необходимость введения сбора.
Кожемяко уже выступал ранее с такой же инициативой на заседании комиссии Госсовета по туризму 20 апреля, однако представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко заверила, этот вопрос не рассматривается правительством, - рассказал источник, близкий к комиссии.
Комиссия, председателем которой является сам Кожемяко, включила предложение ввести "выездной сбор" в список мер по поддержке туризма, которые рекомендует рассмотреть правительству.