36 минут назад
В Германии рассказали о «ведущих к голоду и разрухе» антироссийских санкциях
Депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя резолюцию Европарламента о мерах в отношении России, объяснил, кому выгодны санкции против Москвы.
Накануне Европарламент призвал к новым мерам в отношении России из-за газопровода "Северный поток — 2" и предложил ввести санкции против Росатома и "русских олигархов". В случае «вторжения на Украину» Россию отключат от международной платежной системы SWIFT, указывается в резолюции. За принятие документа проголосовали 569 парламентариев, против высказались 67 человек.
По его словам, сам по себе Европарламент — это искусственный инструмент, который использует свое положение, чтобы показать свою значимость.
"Европарламент не имеет никаких полномочий ни отключать SWIFT, ни вводить санкций. Таких разрешений ему никто не давал", — подчеркнул Вальдемар Гердт.
"Отключение SWIFT и запрет "Северного потока — 2" не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод", — рассказал сайту 360tv.ru Гердт.
Он добавил, что в случае отказа от строительства газопровода "Северный поток — 2" отвечать придется Германии. Берлину придется выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита. Все это серьезно скажется на экономическом положении страны.
Вася