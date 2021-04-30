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36 минут назад

В Германии рассказали о «ведущих к голоду и разрухе» антироссийских санкциях

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#санкции #Северный поток-2

Депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя резолюцию Европарламента о мерах в отношении России, объяснил, кому выгодны санкции против Москвы.

Кому выгодны отключение России от системы банковских платежей SWIFT и запрет российского проекта "Северный поток — 2" рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Накануне Европарламент призвал к новым мерам в отношении России из-за газопровода "Северный поток — 2" и предложил ввести санкции против Росатома и "русских олигархов". В случае «вторжения на Украину» Россию отключат от международной платежной системы SWIFT, указывается в резолюции. За принятие документа проголосовали 569 парламентариев, против высказались 67 человек.

По его словам, сам по себе Европарламент — это искусственный инструмент, который использует свое положение, чтобы показать свою значимость.

"Европарламент не имеет никаких полномочий ни отключать SWIFT, ни вводить санкций. Таких разрешений ему никто не давал", — подчеркнул Вальдемар Гердт.

"Отключение SWIFT и запрет "Северного потока — 2" не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод", — рассказал сайту 360tv.ru Гердт.

Он добавил, что в случае отказа от строительства газопровода "Северный поток — 2" отвечать придется Германии. Берлину придется выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и срочно искать замену для покрытия энергетического дефицита. Все это серьезно скажется на экономическом положении страны.
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#санкции #Северный поток-2

Комментарии (1)

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Вася

9 минут назад
Бу-га-га )) В Германии видимо не знают, что в РФ уже давно голод и разруха ))
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