В России
57 минут назад
Американское посольство прекращает выдачу неиммиграционных виз
А также посольство США рекомендует американцам покинуть территорию РФ до 15 июня.
Посольство США в Москве с 12 мая сократит число оказываемых консульских услуг в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев, - заявили в американском посольстве в пятницу. С 12 мая они будут оказываться только в экстренном порядке американцам. Так же ограниченно посольство будет выдавать и иммиграционные визы, в том числе для россиян. Это будет касаться только случаев "жизни и смерти", - сообщает дипмиссия.
В сообщении, опубликованном на сайте американского посольства в РФ эти меры связали с решением правительства России о намерении запретить представительству США в РФ нанимать на работу иностранных граждан. Таким образом, численность консульского отдела в Москве сократится на 75%, - отметили в посольстве.
С 1 апреля работу приостановило Генеральное консульство США в Екатеринбурге. "Решение было принято после тщательных консультаций с госсекретарем США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в РФ", — пояснил американский посол Джон Салливан. Также США уведомили Россию о том, что работа их генконсульства во Владивостоке в ближайшее время не возобновится, - передает РБК.
Ранее в марте 2020 года Госдеп США объявил о прекращении выдачи виз и рассмотрении заявок на их получение во всех посольствах и консульствах страны из-за пандемии коронавируса.
В Госдепе США пояснили, что посольства и консульства по всему миру отменяют все собеседования с претендентами на получение обычных иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта, однако при наличии соответствующих возможностей могут продолжать рассматривать заявки на визы в срочном порядке. Лицам, нуждающимся в безотлагательном получении американской визы, рекомендуется обращаться в посольство с просьбой о выдаче в экстренном порядке.
В сообщении, опубликованном на сайте американского посольства в РФ эти меры связали с решением правительства России о намерении запретить представительству США в РФ нанимать на работу иностранных граждан. Таким образом, численность консульского отдела в Москве сократится на 75%, - отметили в посольстве.
С 1 апреля работу приостановило Генеральное консульство США в Екатеринбурге. "Решение было принято после тщательных консультаций с госсекретарем США по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в РФ", — пояснил американский посол Джон Салливан. Также США уведомили Россию о том, что работа их генконсульства во Владивостоке в ближайшее время не возобновится, - передает РБК.
Ранее в марте 2020 года Госдеп США объявил о прекращении выдачи виз и рассмотрении заявок на их получение во всех посольствах и консульствах страны из-за пандемии коронавируса.
В Госдепе США пояснили, что посольства и консульства по всему миру отменяют все собеседования с претендентами на получение обычных иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта, однако при наличии соответствующих возможностей могут продолжать рассматривать заявки на визы в срочном порядке. Лицам, нуждающимся в безотлагательном получении американской визы, рекомендуется обращаться в посольство с просьбой о выдаче в экстренном порядке.