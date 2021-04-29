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Суд оставил без изменения приговор Навальному и утвердил штраф 850 тыс. руб. по делу о клевете
Суд отклонил апелляцию защитников Навального.
Суд отклонил апелляцию защиты оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, такое решение вынесла судья Наталья Курышева.
Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 29 апреля 2021 года приговор мирового судьи судебного участка 321 района Южное Медведково города Москвы от 20 февраля 2021 года в отношении Алексея Навального, осуждённого по делу о клевете по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения, - говорится на сайте суда.
Ранее мировой судья признал Алексея Навального виновным по делу о клевете. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 850 000 рублей.
2 июня 2020 года в Интернете был размещен ролик, в котором потерпевший И.С. Артеменко высказал свою гражданскую позицию. А.А. Навальный разместил указанный ролик с комментарием, в котором назвал ветерана Великой Отечественной Войны предателем.
В заседании суда вину А.А. Навальный не признал. Однако вина Навального была подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств и различными документами, в том числе заключением лингвистической экспертизы.
Алексей Навальный участвовал в заседании дистанционно по видео-конференц-связи из медсанчасти ИК-3 Владимирской области, где с февраля он отбывает реальный срок по делу "Ив Роше". В колонии состояние здоровья Навального ухудшилось; требуя медпомощи, он объявил голодовку. После госпитализации и осмотров гражданскими медиками он снова начал принимать пищу, - передает РБК.
Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы от 29 апреля 2021 года приговор мирового судьи судебного участка 321 района Южное Медведково города Москвы от 20 февраля 2021 года в отношении Алексея Навального, осуждённого по делу о клевете по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения, - говорится на сайте суда.
Ранее мировой судья признал Алексея Навального виновным по делу о клевете. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 850 000 рублей.
2 июня 2020 года в Интернете был размещен ролик, в котором потерпевший И.С. Артеменко высказал свою гражданскую позицию. А.А. Навальный разместил указанный ролик с комментарием, в котором назвал ветерана Великой Отечественной Войны предателем.
В заседании суда вину А.А. Навальный не признал. Однако вина Навального была подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств и различными документами, в том числе заключением лингвистической экспертизы.
Алексей Навальный участвовал в заседании дистанционно по видео-конференц-связи из медсанчасти ИК-3 Владимирской области, где с февраля он отбывает реальный срок по делу "Ив Роше". В колонии состояние здоровья Навального ухудшилось; требуя медпомощи, он объявил голодовку. После госпитализации и осмотров гражданскими медиками он снова начал принимать пищу, - передает РБК.