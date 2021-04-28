Политика

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Профсоюзы выдвигают Михаила Тарасенко кандидатом в депутаты Госдумы от Липецкой области

17 622
#выборы #Госдума
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Профсоюзы выдвигают Михаила Тарасенко кандидатом в депутаты Госдумы от Липецкой области

Руководитель ФНПР России Михаил Шмаков призвал членов 25-й отчетно-выборной конференции Федерации профсоюзов Липецкой области поддержать Михаила Тарасенко как кандидата в депутаты Госдумы нового созыва.

Сегодня на 25-й отчетно-выборной конференции Липецкого областного союза организации профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области» руководитель ФНПР России Михаил Шмаков попросил присутствующих поддержать депутата Госдумы от Липецкой области Михаила Тарасенко на выборах нижней палаты Федерального Собрания нового созыва.

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- Михаил Викторович Тарасенко - не только первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он возглавляет межфракционную группу Госдумы по взаимодействию с профсоюзным движением «Солидарность». Михаил Васильевич - опытный боец. Он ведет работу и комитета, и «Солидарности», очень эффективно решает действительно важные вопросы. Чтобы нужные и важные инициативы продвигались, чтобы сохранить заслон против вредных законопроектов - а уровень сумасшествия зашкаливает в последнее время - мы должны поддерживать всех своих кандидатов, кто собирается выдвигаться в Госдуму и в областные Советы, - сказал с трибуны Михаил Шмаков.

Михаил Шмаков призвал делегатов конференции поддержать Михаила Тарасенко на предварительном голосовании «Единой России», которое проходит в области:

- Сейчас стали модны праймериз. «Единая Россия» проводит их 24-30 мая в онлайн-режиме. В профсоюзах Липецкой области состоят 120 тысяч человек. Насущная важная задача для всех сейчас - зарегистрироваться на портале и проголосовать за Михаила Тарасенко. После этого он уже сможет баллотироваться как кандидат. Это будет акцией, демонстрирующей нашу силу. Тарасенко - наш депутат-металлург!

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В итоге конференция приняла решение рекомендовать Михаилу Тарасенко выдвинуться кандидатом в депутаты Государственной Думы нового созыва по Левобережному одномандатному избирательному округу №115 Липецкой области. А членов профсоюзов призвали провести активную разъяснительную работу в трудовых коллективах в поддержку выдвинутой кандидатуры, быть активными на предварительном голосовании «Единой России» и в день выборов. За эти предложения проголосовали единогласно.
17 622
#выборы #Госдума
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Комментарии (18)

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777

2 минуты назад
Ага!!!!! От какой партии этот персонаж???? И КТО ЭТО?????? Что он сделал для Липчан???????????????????
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Лукерья

5 минут назад
Вопрос?, не правда, я лично бы заметила , 1 процент от зарплаты остался бы моей семье , а не дяди забрали
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Билли Кид

7 минут назад
ДАРОГУ МАЛАДЫМ ! )))), все как в "цивилизованных странах".. Байдену 78))
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Коренной липчанин

8 минут назад
А как он голосовал по увеличению пенсионного возраста?
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Влад

8 минут назад
Зам.председателя по труду...и что . Он голосовал ЗА ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ!!! Позор! 73 года - на дачу .
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***

11 минут назад
Не думаю, что после всего, что "сделано" ЕР кто-то проголосует за эту партию
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Вопрос?

17 минут назад
Если Федерацию профсоюзов в РФ ликвидировать, гражданам станет хуже или лучше? Я думаю этого никто даже не заметит............кроме "деятелей" этой Федерации)))))))
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Это

21 минуту назад
не ГД,а пустыня Сахара,какая-то
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Алкан с ЛТЗ

25 минут назад
А недавно ругали СССР за стариков у власти...Сколько можно у кормушки сидеть? Мало всё???
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*

27 минут назад
ДАРОГУ МАЛАДЫМ ! )))), только если на лопате .
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