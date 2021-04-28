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Профсоюзы выдвигают Михаила Тарасенко кандидатом в депутаты Госдумы от Липецкой области
Руководитель ФНПР России Михаил Шмаков призвал членов 25-й отчетно-выборной конференции Федерации профсоюзов Липецкой области поддержать Михаила Тарасенко как кандидата в депутаты Госдумы нового созыва.
- Михаил Викторович Тарасенко - не только первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он возглавляет межфракционную группу Госдумы по взаимодействию с профсоюзным движением «Солидарность». Михаил Васильевич - опытный боец. Он ведет работу и комитета, и «Солидарности», очень эффективно решает действительно важные вопросы. Чтобы нужные и важные инициативы продвигались, чтобы сохранить заслон против вредных законопроектов - а уровень сумасшествия зашкаливает в последнее время - мы должны поддерживать всех своих кандидатов, кто собирается выдвигаться в Госдуму и в областные Советы, - сказал с трибуны Михаил Шмаков.
Михаил Шмаков призвал делегатов конференции поддержать Михаила Тарасенко на предварительном голосовании «Единой России», которое проходит в области:
- Сейчас стали модны праймериз. «Единая Россия» проводит их 24-30 мая в онлайн-режиме. В профсоюзах Липецкой области состоят 120 тысяч человек. Насущная важная задача для всех сейчас - зарегистрироваться на портале и проголосовать за Михаила Тарасенко. После этого он уже сможет баллотироваться как кандидат. Это будет акцией, демонстрирующей нашу силу. Тарасенко - наш депутат-металлург!
В итоге конференция приняла решение рекомендовать Михаилу Тарасенко выдвинуться кандидатом в депутаты Государственной Думы нового созыва по Левобережному одномандатному избирательному округу №115 Липецкой области. А членов профсоюзов призвали провести активную разъяснительную работу в трудовых коллективах в поддержку выдвинутой кандидатуры, быть активными на предварительном голосовании «Единой России» и в день выборов. За эти предложения проголосовали единогласно.
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