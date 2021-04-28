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сегодня, 13:21

Россия вышлет четырех балтийских и трех словацких дипломатов

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#Прибалтика #дипломаты

Россия заявила решительный протест представителям стран Балтии в связи с высылкой российских дипломатов.

28 апреля в МИД РФ были вызваны посол Латвии М.Риекстиньш, посол Литвы Э.Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии П.Рейнтамм Бенно.

Послы Латвии и Литвы, а также представитель посольства Эстонии прибыли в МИД России.

Главам дипмиссий был заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России, - говорится в сообщении МИД России.

Основываясь на принципе взаимности, Москва требует, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию РФ в семидневный срок.


Также в связи с высылкой Словакией российских дипломатов в МИД РФ был вызван посол Словакии Л.Регак.

Послу был заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной "persona non grata" трёх сотрудников посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности. Сказано, что решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

Л.Регаку сообщено, что в качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются "persona non grata". Им предписано до истечения дня 5 мая покинуть Россию. Послу вручена соответствующая нота, - говорится в сообщении Министерства для СМИ.
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#Прибалтика #дипломаты

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