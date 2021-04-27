Общество

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Липецкстат: на предприятиях с вредными и опасными условиями трудятся больше 40% липчан

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#условия труда
Липецкстат: на предприятиях с вредными и опасными условиями трудятся больше 40% липчан

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Эта дата призвана обратить внимание на проблемы, связанные с несчастными случаями на рабочих местах и профессиональные заболевания, а также безопасность труда. 

На конец 2020 года в Липецкой области 50,6 тысячи человек, или 41,2% от общей численности обследуемых работников, были заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, из них 10,9 тысячи – это женщины. Высокая доля занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда отмечалась в организациях по обрабатывающему производству (54,3% от тех, кто работает в этой сфере), по транспортировке и хранению (31,8%), по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству, рыбоводству (26,9%), сообщает Липецкстат. 

По данным статистики среди работающих во вредных или опасных условиях труда 25,6% работников испытывали воздействие повышенного уровня шума, ультразвука воздушного, инфразвука, около 6,9 тысячи (5,6%) работали под воздействием химических факторов, на 4,1% работников действовал повышенный уровень вибрации (общей и локальной). В условиях напряженной работы, связанной с нагрузкой на центральную нервную систему, трудились 4 тысячи липчан, или 3,3%, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Тяжелым физическим трудом, воздействующим на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма, занимались 22,1 тысячи человек, или 17,9% работников. 

В 2020 году среди всех работников, для которых установили хотя бы один вид гарантий и компенсаций за работы с вредными и (или) опасными условиями труда, 39,7% имели право на оплату труда в повышенном размере, 21,6% - на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 19,8% - на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Непосредственно в 2020 году в Липецкой области зарегистрировано 20 человек с впервые установленным профессиональным заболеванием. Основная часть из них (55,0%) занята в обрабатывающих производствах. В 2019 году в целом по области этот показатель составлял 35 человек, из них 34 человека (97%) были заняты в обрабатывающих производствах. 

По итогам 2020 года численность пострадавших на производстве по Липецкой области составила 182 человека – на 0,5% больше, чем в 2019 году. Уровень общего производственного травматизма в области - 1,1 пострадавших на 1000 работающих. Самый высокий уровень травматизма отмечается в организациях с видом экономической деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 2,7 на 1000 работающих, «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (2) и «обрабатывающие производства (2). В прошлом году на 66,7% сократилось число случаев травматизма со смертельным исходом. 

На мероприятия по охране труда израсходовано 3 миллиарда 891,1 миллиона рублей или 22949 рублей в расчете на 1 работающего, по сравнению с 2019 годом эти расходы выросли на 39,1%, сообщает Липецкстат. 
8 567
#условия труда

Комментарии (8)

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Липчанин

23 минуты назад
Но на звание Почётного гражданина города выдвинули ни кудышнего доктора, тренера, чиновника.
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весёлый

25 минут назад
Это сколько же надо молока из пальмового масла делать,чтобы за вредность платить
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60+

26 минут назад
Липецк лидирует по онкологическим заболеваниям ! Почему нет отраслевой пенсии металлургам как шахтёрам .? И почему нет врачей онкологов в Липецке , одни коновалы взяточники . Металлурги не доживают до 65 лет все на кладбище , не то что депутаты гос думу которые спят там до 90 лет .
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Фауст

29 минут назад
Эту цифру надо умножить как минимум в два раза!
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Гость

сегодня, 14:58
За гроши трудятся и здоровье губят,до пенсии мало кто доживает,или живёт на ней не долго,а директора получают миллионы в день и состоят в списке Форбс,например ген.директор НЛМК Лисин
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Кум

сегодня, 14:40
День охраны труда есть, а охраны труда- нет.
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В кабинете

сегодня, 14:37
Главный Горячий цех. В Облздраве и в мэрии. Там так жарко, что фото в ночи греют с экрана горожан вместо Квадры. А что скажет нам Сладенький депутат?
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Юрий

сегодня, 14:35
Откуда у нас вредные производства. По всем "статистикам" наш город и область абсолютно безопасны...болеем только насморком. Что за саботаж...статья не согласована с админиcтрацией?
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