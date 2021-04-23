Победа «Металлурга» в Химках получилась очень скромной

Три года назад этой команде сталевары на выезде забили 9 мячей, а сегодня только один.





Липецкий «Металлург» одержал уже четвертую победу подряд, но сегодняшний выигрыш в гостях у дублёров подмосковных «Химик» оказался на удивление скромным – 1:0.

Победный гол на 30-й минуте забил Владлен Бабаев в результате красивой комбинации, в которой липецкие футболисты сделали подряд 10 точных передач, а выведенный на ударную позицию атакующий полузащитник с 18-ти метров уложил мяч точно в нижний угол.

Бабаев вообще был самым активным, в первом тайме два его молниеносных рейда соперники смогли остановить только ценой нарушения правил и жёлтых карточек.

Ещё у «Металлурга» можно отметить вратаря Александра Кобзева. На последней минуте перед перерывом он в невероятном броске спас команду от верного гола после едва ли не единственной осмысленной атаки химкинской молодежи. Во втором тайме Кобзеву пришлось вступать в игру гораздо чаще, но он не подкачал.

Вторая половина встречи получилась тяжёлой. Скорость и агрессия, присущие «Металлургу» в последних матчах, куда-то подевались. В концовке «сталевары» и вовсе вынуждены были оберегать минимальный счёт от 12-й команды турнира.

После сегодняшней победы «Металлург» вышел на чистое первое место – по крайней мере, до вечера. Но можно не сомневаться, что белгородский «Салют» в гостях разобьёт аутсайдера «Металлург-Видное» и ситуация вновь станет прежней: у команд Липецка и Белгорода станет одинаковое количество очков, но конкуренты из города первого салюта окажутся выше по результатам личной встречи в 1-м круге (2:1 в их пользу). Но уже в следующем туре в четверг, 29 апреля, соперники сойдутся лицом к лицу в Белгороде.

«Химки-М» (Московская область) – «Металлург» - 0:1 (0:1)

Гол: Бабаев, 30.

«Химки-М»: 1. Тусеев. 17. Каджая. 5. Репов. 4. Гояев. 9. Мурнин (98. Костяев, 79). 14. Мишуков. 6. Р.Полковников (18. Чинарёв, 66). 8. Засеев (к) (15. Малыхин, 46). 10. Оленёв. 77. Массуренко. 20. Жумабеков.

«Металлург»: 16. Кобзев. 3. Сазонов. 2. К.Титов. 33. А.Белов. 8. Мохов. 4. Чёрный. 10. А.Овчинников (88. Харин, 78). 11. Бабаев (9. Ахвледиани, 88). 47. Иванников (57. Кашаев, 70). 7. Арустамян. 48. Кутьин (к).

Предупреждения: А.Овчинников, 12. Каджая, 27. Жумабеков, 39. Малыхин, 54. Массуренко, 61. Гояев, 90+.

Судьи: И.Захаров (Казань), С.Бращин (Москва), К.Наприенко (Новосибирск). Инспектор А.Ерофеев (Воронеж).

23 апреля. Химки. Стадион «Новые Химки». 100 зрителей.