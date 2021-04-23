Капитальный ремонт дома в Липецке выполнят по проекту-победителю

Подведены итоги первого инженерного чемпионата «BUILD-CUP».

В «Точке кипения» Липецкого государственного технического университета состоялась финальная защита проектов уникального инженерного чемпионата «BUILD-CUP», организованного Фондом капитального ремонта по Липецкой области совместно с вузом.

- Нашим студентам всегда очень интересно участвовать в подобных проектах, которые работают на благо жителей. Надеюсь, что чемпионат приобретёт более широкий масштаб. Инженерный проект позволит выйти на новый уровень взаимодействия вуза и Фонда капитального ремонта. Чемпионат повысит интерес к сфере и повысит качество условий проживания липчан. Для наших студентов чемпионат стал способом проявить себя, проверить себя, заявить о себе. Решение нестандартных сложных задач повышает компетенции, профессиональный уровень студентов. Партнёры видят, что студенты заинтересованы в решении задач и профессионально растут, и потом предлагают им трудоустройство и рассматривают их как перспективных сотрудников, - делится опытом ректор Липецкого государственного технического университета Павел Сараев.

Старт чемпионату дали 22 марта 2021 года. Цели чемпионата – получение новых энергоэффективных решений в капитальном ремонте, привлечение молодых специалистов в сферу жилищно-коммунального хозяйства, выявление и поддержка самых перспективных учащихся, содействие в получении ими практических знаний, опыта и новых компетенций. Участники – это команды из четырёх человек, у каждого из которых своя четко определенная функция в команде. Строитель работает с проектной документацией, системами водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах. Энергетик отвечает за реконструкцию системы теплоснабжения инженерных сетей, переработку теплового пункта, внедрение новых технологий в систему ГВС и освещения. Дизайнер разрабатывает визуальное оформление фасада здания. Экономист должен оценить экономическую эффективность от внедряемых решений. Поэтому в команду объединялись студенты с разных факультетов и институтов. Одной из команд стало трио креативных подружек.

- Ранее я участвовала в проекте «Управдом», а у моих коллег по команде сейчас первый опыт в подобных проектах для студентов строительных специальностей. Нам было очень интересно выполнять задачи кейса, он определённо развивает креативное мышление. Очень интересно разгадываться разные проекты колористических решений, подбирать цвета. Мы решили сконцентрироваться на эстетике здания, - рассказала капитан команды «Без башни» Александра Пахомова. - Чемпионат - реальный шанс проверить свои способности. Несмотря на результат, я буду и дальше участвовать в таких конкурсах. Для меня, как студента инженерно-строительного факультета, подобные проекты - родная стихия. Это отличный опыт и хороший старт в следующий этап профессионального роста.

В финале встретились шесть команд студентов ЛГТУ. Изначально команд было десять: четыре команды до итогового соревнования не были допущены, так как в их работах в ряде решений оказались серьезные технологические ошибки. В рамках кейса будущим специалистам необходимо было разработать ряд мероприятий для решения комплекса проблем в многоквартирном жилом доме на улице Титова в ходе капремонта:

- высокие коммунальные платежи – какими техническими решениями можно снизить потребление МКД энергетических ресурсов,

- передача данных ОДПУ – контроль показаний со стороны УК и собственников,

- старый фасад здания – применение дизайнерских решений для разработки современного визуального стиля,

- социальный вопрос – развитие щепетильного отношения к сфере ЖКХ.

- Я считаю, что это очень важный чемпионат, это очень позитивный опыт Липецкой области. Уверен, что мы будем его предлагать всем другим регионам. Цель нашей Ассоциации - собрать все позитивные практики и транслировать их в субъекты. Этот конкурс, безусловно, позитивный опыт, потому что кадры - это у нас основа всей работы, - отметил заместитель исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капитального ремонта Павел Сысоев. - В капитальном ремонте все решают кадры. И это не только те люди, которые работают у региональных операторов, но и те, кто занимается специальными счетами, домами, которые самостоятельно отдельно накапливают средства на ремонт. Им тоже нужны грамотные специалисты и сотрудники, которые могут профессионально вести их объект: организовывать, проверять, контролировать и в итоге получать отличный результат. Грамотные сотрудники - 90% залога успеха, качественного и профессионально выполненного капитального ремонта.

На решение кейса командам было отведено две недели. Заключительный этап – защита проектов в университетской «Точке кипения». Результаты работы студентов оценивало жюри, состоящее из представителей Фонда содействия реформированию ЖКХ, АРОКРа, администрации Липецкой области, ФКР Липецкой области, ЛГТУ, Липецкого городского Совета депутатов.

Лучшие студенты получили денежные гранты на обучение, а их идеи будут реализованы при проведении капитального ремонта.

- Техническая лаборатория была открыта Фондом капитального ремонта в Липецкой области в 2020 году. У нас уже проводился конкурс, в рамках которого студенты ЛГТУ выполняли задания на базе технической лаборатории. Например, они выполнили проекты входных групп домов на проспекте Победы. Мы увидели позитивный потенциал и учредили инженерно-строительный чемпионат для студентов совместно с Липецким государственным техническим университетом. Мы видим отклик ребят и надеемся, что они станут более активно участвовать в системе капитального ремонта и ЖКХ. Инженерно-строительный чемпионат мы намерены проводить ежегодно, чтобы в эту сферу вливались новые студенты. Для них опыт выполнения кейсов в Технической лаборатории - отличный старт для карьеры. В любой сфере важны и нужны грамотные специалисты. Сфера ЖКХ очень большая и интересная, здесь могут найти себя студенты многих специальностей. Молодежь, свежие идеи очень нужны ЖКХ как сфере, которая нуждается в реновации. Ребята уже сейчас дают интересные идеи. Они чувствуют, видят и хотят сделать город лучше. Самое главное, что победители проекта получат грант на обучение, то есть на саморазвитие, а проект будет реализован. В качестве кейса мы выбрали тот дом, в котором в 2022 году предстоит капитальный ремонт. Проект победителя обязательно, хотя бы частично, будет воплощён в жизнь. Самая главная общая победа - интерес студентов к развитию в отрасли, - уверена генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Елена Бабикова.



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