Сокольский Ленин после реставрации станет золотым

Памятник Ленину, который исчез с площади Константиновой , сейчас находится в мастерской на окраине Липецка.

Накануне 22 апреля с площади у школы №28 исчез памятник Ленину. Оказалось, что липецкое областное отделение КПРФ обратилось в администрацию города с предложением провести реставрацию памятника. Cейчас скульптура находится в мастерской на окраине Липецка.Памятников Ленину в мастерской сразу несколько. Все привезли на реставрацию. У каждого Ленина, кстати, свое выражение лица. Сокольский Ленин вот этот.Скульптура сделана из бетона. Восстанавливать ее будет реставратор Македон Сариев.На памятнике заменят опорную платформу. Скульптура подвергнется пескоструйной обработке, потом на ней заделают трещины, восстановят детали и покрасят. Сейчас Ленин серебристого цвета, после реставрации станет золотого. Таким, каким был первоначально. Это видно по облупившейся на жилетке краске.Работы по реставрации скульптуры, по подсчетам Македона Сариева, займут около двух месяцев. Больше времени может потребоваться на восстановление постамента. Поэтому дату торжественного водружения Ленина на место пока не назначили.Македон Сариев отреставрировал уже около 15-ти липецких памятников Ленину. О своих политических предпочтениях не распространяется, говорит, что в данном случае его интересует скульптура в чистом виде.Сколько в Липецкой области памятников Ленину, похоже, никто не считал. Часть из них принадлежит муниципалитетам, на земле которых стоят скульптуры, часть находится на территории предприятий, а некоторые и вовсе бесхозные. Уже около 10-лет их реставрацией занимаются коммунисты. Восстанавливают, кстати, не только Лениных.