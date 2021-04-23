Общество

сегодня, 12:46

Сокольский Ленин после реставрации станет золотым

6 510
#памятник #Ленин
1
Сокольский Ленин после реставрации станет золотым

Памятник Ленину, который исчез с площади Константиновой, сейчас находится в мастерской на окраине Липецка.

Накануне 22 апреля с площади у школы №28 исчез памятник Ленину. Оказалось, что липецкое областное отделение КПРФ обратилось в администрацию города с предложением провести реставрацию памятника. Cейчас скульптура находится в мастерской на окраине Липецка.

Памятников Ленину в мастерской сразу несколько. Все привезли на реставрацию. У каждого Ленина, кстати, свое выражение лица. Сокольский Ленин вот этот.



Скульптура сделана из бетона. Восстанавливать ее будет реставратор Македон Сариев.



На памятнике заменят опорную платформу. Скульптура подвергнется пескоструйной обработке, потом на ней заделают трещины, восстановят детали и покрасят. Сейчас Ленин серебристого цвета, после реставрации станет золотого. Таким, каким был первоначально. Это видно по облупившейся на жилетке краске.



Работы по реставрации скульптуры, по подсчетам Македона Сариева, займут около двух месяцев. Больше времени может потребоваться на восстановление постамента. Поэтому дату торжественного водружения Ленина на место пока не назначили.

Македон Сариев отреставрировал уже около 15-ти липецких памятников Ленину. О своих политических предпочтениях не распространяется, говорит, что в данном случае его интересует скульптура в чистом виде.

Сколько в Липецкой области памятников Ленину, похоже, никто не считал. Часть из них принадлежит муниципалитетам, на земле которых стоят скульптуры, часть находится на территории предприятий, а некоторые и вовсе бесхозные. Уже около 10-лет их реставрацией занимаются коммунисты. Восстанавливают, кстати, не только Лениных.

 
6 510
#памятник #Ленин
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ваш

6 минут назад
Отправьте его на мусорку
ответить

Вот так

7 минут назад
Великий человек. Он должен быть золотым.
ответить

Ура товарищи

32 минуты назад
И ещё раз ура товарищи
ответить

:)))

44 минуты назад
Сокольский Ленин после реставрации станет золотым... Судя по счёту за реставрацию с учётом отката, возможно даже платиновым...
ответить

Мамонов

54 минуты назад
Золотой ты человек Юрий Бенедиктович и руки у тебя золотые, и голова!
ответить

Лавочница

58 минут назад
Это памятник надо на Зои поставить,цыгане будут в восторге
ответить

Еще в рубрике

Стало известно расписание ЕГЭ: по некоторым предметам предусмотрены две даты на выбор региона
#ЕГЭ
Стало известно расписание ЕГЭ: по некоторым предметам предусмотрены две даты на выбор региона

27 минут назад

Общество
В Липецке следователи проверяют жалобу на отказ пожилой женщине в медицинской помощи
#травмпункт #медицина
9
В Липецке следователи проверяют жалобу на отказ пожилой женщине в медицинской помощи

сегодня, 12:06

Общество
На всех липчан найдут управу
#администрация Липецка #кадры
7
На всех липчан найдут управу

сегодня, 11:56

Общество
Службы на Пасху в липецких храмах состоятся
#Пасха
11
Службы на Пасху в липецких храмах состоятся

сегодня, 10:13

Общество
В Липецке начался финал Чемпионата «Build Cup»
#ФКР
В Липецке начался финал Чемпионата «Build Cup»

сегодня, 10:00

Общество
После гибели главного инженера-механика на цемзаводе выявлены нарушения условий труда
#гибель на производстве #техника безопасности
14
После гибели главного инженера-механика на цемзаводе выявлены нарушения условий труда

сегодня, 09:15

Общество